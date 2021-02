Peugeot 3008 nám ukázal, ako sa žije s trojvalcom v SUV (test)

Peugeot 3008 - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 23 290 / 29 290 Spotreba mesto - výrobca / test (l) 6,5 - 7,8 / 7 Objem batožinového priestoru (l) 520 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 675; 4 447; 1 841; 1 624

Po decentne modernizovanom Volkswagene Tiguan, ktorý je v Európe najpredávanejší v tomto segmente (Nissan s Qashqaiom akosi zaspal), sme si vyskúšali aj omladený Peugeot 3008. A aby to bolo zaujímavejšie - so základným trojvalcovým motorom v ponuke.

Druhá generácia 3008 sa predstavila už na jeseň 2016, ale minulý rok v Peugeote uznali, že je čas prísť s faceliftom. Týka sa aj väčšej 7-miestnej verzie 5008. Nie, že by omladzovaciu kúru toto futuristicky pôsobiace francúzske SUV nejak zásadne potrebovalo, ale značke bude teraz lepšie pasovať do portfólia.

Najväčšej dizajnovej zmeny sa dočkala predná maska. Mriežka chladiča sa rozšírila, do svetiel už zo spodnej časti nezasahuje výčnelok nárazníka, ale naopak, svetlá doňho zapustili tesáky v podobe tenkých LED pásov po vzore 508 aj malej 208.

Zaujímavý je naznačený prechod lamiel mriežky chladiča do nárazníka. Prvé čo nám napadlo bolo, že toto efektné riešenie bude náročnejšie na umývanie.

Početné drážky sme však ľahko umyli, horšie to bude so štruktúrovanou mriežkou v lete, keď na nej končí množstvo hmyzu. Je to síce detail, ale máme pocit, že dizajnéri v posledných rokoch na niečo podobné nemyslia.

Zozadu sa 3008 takmer nezmenila, nové sú len LED svetlá, ktoré sa po odomknutí auta nadšene rozblikajú na privítanie. Keď sú zhasnuté, tak ich ani nevidieť a strácajú sa v čiernom páse. Francúzi to jednoducho vedia pekne uhrať na efekt.

Vizuálne novinky končia pri pozmenených diskoch a v tomto prípade tmavomodrej farbe Celebes, ktorá necháva vyniknúť chrómované časti karosérie.

Dobre vybavené SUV do 30-tisíc

V rámci možností sme sa cenovo chceli držať viac pri zemi. Cena auta začína pri 23 290 eur, v našom prípade sme si z ponúkaných verzií 3008 vybrali základný motor PureTech 130 s 8-stupňovým meničovým automatom a novú strednú výbavu Allure Pack. Vtedy sa s cenou zmestíte pod 30-tisíc eur.