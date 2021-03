Volkswagen Caddy je štýlové MPV plné komfortu (test)

Volkswagen Caddy 5 Style 2,0 TDI 7-DSG 122k Cena od / verzia od (eur) 22 344 / 33 228 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 4,7 / 5,8 Objem batožinového priestoru (l) 1 213 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 755; 4 500; 1 855; 1 832

Keď sa povie MPV, v mysli sa hneď vynoria názvy niekoľkých modelov, ktoré sú v tomto segmente už stálicami.

Mnohé z nich prešli výraznými zmenami a priblížili sa viac klasickým dodávkam než malým autám, z ktorých kedysi vychádzali, napríklad Citroën Berlingo a jeho súrodenci. Teraz však pred nami stojí nový Volkswagen Caddy, ktorý berie veci z trochu iného uhla.

S pomerne dlhou a nízkou kapotou si stále zachováva tvary, ktoré boli pre MPV ešte nedávno typické. Lenže čím lepšie Caddy spoznávame, tým viac zisťujeme, že dodávkou je iba priestorovo a tvarom karosérie.

Jeho predchodca bol vo výrobe od roku 2003, výrazná modernizácia bola preto nevyhnutná. Dnes Caddy patrí k najmodernejším vo svojej triede a to sa týka dizajnu, ale aj výbavy.

Techniku si požičal z Golfu

Novinka využíva platformu MQB, na ktorej stojí aj súčasná generácia Golfu. Práve s ním má toho Caddy veľa spoločného, čo prezrádza aj pohľad do veľmi podobne riešenej kabíny.

Na test sme dostali auto v najvyššej výbave Style, ku ktorej sa pridalo ešte niekoľko príplatkov. Hoci nám vďaka tomu nové MPV predviedlo čo všetko dokáže, poriadne vysoko sa vyšplhala aj cenovka, o tom však neskôr.

Interiéru testovaného auta iba ťažko niečo vytknúť, možno iba nešťastné dotykové ovládače pod displejom multimediálneho systému. Pôsobia možno efektne, ale najmä za jazdy sú nešikovné a je jednoduché do nich omylom ťuknúť pri ovládaní dotykového displeja.

Výbava Style obsahuje okrem iného prispôsobiteľný prístrojový štít Digital Cockpit. Naľavo od neho sídli prakticky umiestnený panel ovládania svetiel, po pravej strane nájdeme 10-palcový displej príplatkového multimediálneho systému s navigáciou a šiestimi reproduktormi.

Volkswagen Caddy (zdroj: Marek Čepa)

Ako sa na MPV patrí, Caddy exceluje v oblasti odkladacích priestorov. Nájdeme ich vo dverách, na vrchu palubnej dosky, ale aj nad hlavou. Obzvlášť šikovne je vyriešená priehradka s bezdrôtovou nabíjačkou na mobilný telefón.

Sedadlá v druhom rade sú ukotvené o niečo vyššie ako v prvom. Okrem bohatého priestoru majú pasažieri k dispozícii aj dva nabíjacie USB-C porty. Posuvné dvere sú dokonca vybavené automatickým dovieraním, hoci vzhľadom k ich nízkej hmotnosti trochu zbytočne.

Príplatkovo je možné Caddy vybaviť aj tretím radom sedadiel. Pár centimetrov miesta navyše zas ponúka predĺžená verzia Maxi.

Za druhým radom sedadiel sa nachádza bohatý batožinový priestor s objemom 1 213 litrov a nízkou nakladacou hranou. Ak vyberieme druhý rad sedadiel, objem narastie na 2 556 litrov. O niečo horšie je to s prevozom dlhých predmetov, sedadlo spolujazdca totiž nejde úplne sklopiť. Privítali by sme tiež samostatne výklopné zadné sklo.

Praktickejšia alternatíva k SUV

Praktickej karosérii dodáva štýl maska aj pomerne neobvyklý nárazník, ktorého poňatie mnohým evokovalo skôr elektromobil. Zadnej časti dominuje veľká presklená plocha, po bokoch ktorej nájdeme svetlá s modernou grafikou.

Jediný detail, ktorý trochu kazí celkový dojem je výrazná koľajnica posuvných dverí. Tá bola pri predchodcovi podstatne nenápadnejšia, súčasné riešenie však uvoľnilo pár centimetrov vnútorného priestoru.

Inak môžeme dizajn nového Caddy označiť za podarený, a to nie len na pomery MPV či dodávok. Na štýle mu pridáva aj zaujímavý výber metalických farieb.

Z miesta vodiča ponúka Caddy perfektný výhľad do všetkých strán vďaka veľkým preskleným plochám a vysokému posedu. Ak nie je imidž prvoradý, pre mnohých by mohlo ísť o zaujímavú a hlavne praktickejšiu alternatívu k SUV.

Volkswagen Caddy (zdroj: Marek Čepa)

Vďaka využitiu platformy MQB môže novinka ťažiť z rovnakej ponuky jazdných asistentov ako Volkswagen Golf. Nechýba tak udržiavanie v jazdných pruhoch, rozpoznávanie značiek, adaptívny tempomat, Caddy za vás dokonca aj zaparkuje.

Použitím novej architektúry sa nemecká dodávka vzdala listových pružín, ktoré na zadnej náprave využíval jej predchodca. Modernejšie zavesenie nápravy využíva panhardskú tyč a vinuté pružiny, vďaka čomu už auto s prázdnym kufrom tak neposkakuje. Zmena sa pozitívne prejavila aj na pohodlí.

Miernym sklamaním je ponuka motorov. Kto chce benzín, musí si vystačiť s motorom 1,5 TSI vyladeným na 114 koní. Ponuka dvojlitrových dieselov je o niečo širšia, no končí pri výkone 122 koní.

Výber by sa mal do budúcna rozrásť ešte o verzie spaľujúce aj zemný plyn. Pracuje sa aj na plug-in hybridnej verzii, no výrobca zatiaľ neohlásil kedy by mala prísť na trh.

Spotreba najsilnejšieho naftového motora sa počas testu pohybovala tesne pod hranicou 6 litrov. Hoci bez nákladu je Caddy s touto motorizáciou celkom živým autom, v ponuke by sme uvítali aj silnejší variant.

Na výber je tiež pohon všetkých kolies 4Motion, je však obmedzený výberom manuálnej prevodovky. Pri konfigurovaní testovacieho auta však bol prioritou komfort, a tak sme si vyskúšali predný náhon s hladkým sedemstupňovým automatom DSG.

Za pohodlie sa platí

Po sedemnástich rokoch si Caddy zaslúžil modernejšieho nástupcu a mohlo by sa zdať, že Volkswagen to spravil takmer dokonale. Možno až príliš, čo sa pri bohato vybavených kusoch odrazí aj na skutočne vysokej cene.

Volkswagen Caddy (zdroj: Marek Čepa)

Nami testované auto s príplatkami prekročilo hranicu 42 tisíc, čo rozhodne nie je zanedbateľná suma. Ponúka však najmodernejšie systémy vo svojej triede, vysokú kvalitu spracovania a komfort takmer na úrovni prémie.

Napriek tomu ide takmer o dvojnásobok základnej ceny modelu. Sparťanskejšie vybavený Caddy Kombi, ktorý je prakticky len dodávkou s oknami a sedadlami, začína už na úrovni 17 388, čistokrvná dodávka Caddy Cargo na 15 588 eur. Ak si ale chcete užiť všetko čo novinka ponúka, lacné to nebude.