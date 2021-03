Desať slávnych videoklipov, v ktorých nemôžu chýbať zaujímavé autá

Z veľkého množstva sme vybrali tie najkrajšie.

19. mar 2021 o 16:31 Peter Kálmán

Autá sú už vyše storočia súčasťou populárnej kultúry a neobišli ani hudobné videá. Pri ich množstve vybrať desať najikonickejších je celkom oriešok.

Vybrali sme tie najznámejšie, pričom autá v nich majú rôzne poslanie, od prvoplánovej snahy zaujať tvarom a farbou cez ukážku sociálneho statusu a vodičských zručností až po symbol slobody a nezávislosti.

Jamiroquai - Cosmic Girl

Jeden z najznámejších videoklipov, ktorý necháva vyniknúť krásu troch rýchlych áut, vznikol v roku 1996. Patrí k skladbe Cosmic Girl od skupiny Jamiroquai. Jej líder Jay Kay je známy milovník aj zberateľ áut, preto ani neprekvapí výber hlavných aktérov klipu - Ferrari F355 GTS, Ferrari F40 a Lamborghini Diablo SE30.

Aj keď z klipu ide pohodová atmosféra a vidieť, že Jay Kay si šoférovanie Diabla vo vzácnej verzii k 30. narodeninám značky celkom užíva, jedno také auto tesne pred natáčaním skončilo úplne rozbité.

ATC - Around the World

Od funku sa presuňme k eurodance zo začiatku nového milénia a skupine ATC (A Touch of Class). Nemecká štvorčlenná skupina vydržala fungovať iba štyri roky, ale stihla zahviezdiť hitom Around the World. Ide o prevzatú skladbu Pesenka pôvodom od ruskej formácie Ruki Vverh. Aktuálne ju oprášila aj Ava Max pod názvom My Head & My Heart.

Nás však viac zaujíma netypicky zvolený žltý športiak v klipe od ATC. Ide totiž o východonemecký Melkus RS 1000.