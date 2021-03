Aygo X Prologue je predobrazom novej najmenšej Toyoty

Elektrifikácia model A segmentu zrejme nezasiahne.

17. mar 2021 o 11:26 Peter Kálmán

NICE. Toyota je dnes jedna z mála značiek, ktorá sa v Európe ešte púšťa do oživovania najmenšieho A segmentu. Minulý rok v ňom pribudol len Hyundai i10, väčšina automobiliek ho bez elektromobilov vníma ako nerentabilný.

Nie je to však prípad najmenšej Toyoty Aygo, ktorá sa dočká aj tretej generácie. Ako bude vyzerať, naznačuje najnovší koncept Aygo X Prologue z dielne európskeho dizajnérskeho centra ED2 sídliaceho vo Francúzsku, pri meste Nice.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac miesta aj štýlu

Nové Aygo po vzore väčšieho Yarisu a Yarisu Cross dostane podvozkovú platformu TNGA-B. Ako koncept, ale už aj fotografie maskovaných prototypov ukazujú, pôjde o najmenšie SUV značky.

Súvisiaci článok Suzuki Swift vs. Toyota Yaris: Súboj japonských motokár Čítajte

Aj tu vidieť snahu posunúť kolesá čo najviac do rohov karosérie s minimálnymi prevismi vpredu aj vzadu, čo nahráva veľkorysejšiemu priestoru v kabíne aj lepším jazdným vlastnostiam.

Predok auta zaujme širokým úsmevom, ktorý tvorí LED svetelný pás spájajúci obe svetlá. Zozadu sa nový koncept podobá na súčasnú druhú generáciu Ayga, keďže kufor tvoria celopresklené dvere a po ich bokoch sú veľké zvislé svetlá.

Štýlový a robustný vzhľad pomáha dotvárať sfarbenie, aké poznáme zo Smartov, v tomto prípade ide o kontrast čiernej a červenej. Interiér Toyota zatiaľ neukázala.

Bez hybridu

Na rozdiel od Yarisu sa zdá, že nové Aygo nedostane hybridný pohon a vystačí si s konvenčným spaľovacím motorom. Nasvedčuje tomu zverejnená podvozková konštrukcia bez priestoru na zástavbu batérie, ale aj samotný koncept bez modro podfarbeného loga, typického pre hybridy.

Znamenalo by to, že s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o nový 1,5-litrový atmosférický trojvalec Dynamic Force s výkonom 92 kW (125 koní) alebo základný 1,0-litrový trojvalec VVT-i so skromným výkonom 53 kW (72 koní).

Podobu sériovej verzie nového Ayga spoznáme zrejme ešte tento rok, do predaja by sa malá Toyota mohla dostať v polovici budúceho roka. O výrobu sa aj naďalej postará továreň v českom Kolíne. Doterajších súrodencov v podobe Citroenu C1 a Peugeotu 108 už nové Aygo nedostane, vyrábať sa bude s väčším Yarisom.