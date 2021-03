Najdrahšie Volvo na svete je obyčajné staré kombi

Astronomickú sumu majú na svedomí unikátne poznávacie značky.

24. mar 2021 o 9:05 Filip Režný

NEW YORK. Drahšie Volvo by ste na predaj hľadali asi iba ťažko. Je to neuveriteľné, ale za tento kúsok majiteľ pýta až 20 miliónov amerických dolárov, v prepočte takmer 17 miliónov eur.

Ide pritom o úplne obyčajné tmavomodré kombi V70 z druhej polovice deväťdesiatych rokov. V inzeráte nie sú o aute uvedené takmer žiadne informácie, chýba napríklad rok výroby, motorizácia, ale najazdené kilometre. Majiteľ auto dokonca nafotil špinavé.

Šialená suma totiž nie je ani tak cenou za auto samotné, ale skôr za tabuľky s poznávacími značkami. Žlté značky na tomto Volve sú totiž skutočne unikátne.

Ich napodobeniny nie sú ničím neobvyklým v suvenírových obchodoch, toto staré Volvo však zdobia jediné pravé a legálne tabuľky s nápisom New York vydané štátom New York.

Značky získal otec predávajúceho koncom sedemdesiatych rokov, kedy štát začal vydávať personalizované tabuľky s ôsmimi písmenami. Odvtedy uplynulo viac ako 40 rokov a značky za ten čas zdobili niekoľko rôznych vozidiel.

"Keď som koncom sedemdesiatych rokov navrhol otcovi, že by si tie značky mal objednať, vedel som, že budú špeciálne... Len som si neuvedomil ako veľmi," povedal súčasný majiteľ, ktorý ich ohodnotil na 20 miliónov dolárov.

(zdroj: duPont Registry Daily)

Našťastie pre prípadného kupcu, značky sa dajú opäť preniesť na iné vozidlo. Môžu mať však pre niekoho až takúto hodnotu?

Podobné prípady z minulosti ukazujú, že ľudia sú schopní na značky minúť absurdné množstvo peňazí, hoci k tejto sume sa zatiaľ nepriblížil nikto.

V roku 2008 sa priblížili značky z Abú Dhabí, na ktorých je iba číslo "1", keď boli vydražené v prepočte asi za 12 miliónov eur. V roku 2018 boli zase v Spojenom kráľovstve na predaj značky "F1" tiež za 20 miliónov dolárov.

Je tak celkom možné, že aj za túto astronomickú sumu sa na jedinečné značky z New Yorku niekto ulakomí. Pár stoviek dolárov by sa kupujúcemu mohlo vrátiť predajom auta samotného.