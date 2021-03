Futuristický Hyundai Staria sa chystá aj do Európy

Netradičné MPV zaujme minimalistickým dizajnom.

26. mar 2021 o 9:27 Filip Režný

Hyundai si v posledných rokoch zvykol do sveta vypúšťať celkom odvážne dizajny. Stačí sa pozrieť napríklad na nový Tucson alebo pripravovaný Ioniq 5. Najnovšie sa rozhodli skombinovať vesmírnu loď s minivanom a vznikol Hyundai Staria.

Futuristické MPV zaujme jednoduchým dizajnom s veľkým množstvom presklených plôch. Pri predných svetlách dizajnéri opäť volili odvážnejšie riešenie, svetlá sú umiestnené na bokoch veľkej mriežky chladiča. Nad ňou nájdeme úzky pás denného svietenia.

Okrem toho o dizajne exteriéru nie je veľmi čo povedať. Staria sa zaobišla bez akýchkoľvek zbytočne prekomplikovaných hrán a prelisov a je skvelým príkladom toho, ako zaujímavý dokáže byť aj minimalistickejší dizajn.

Článok pokračuje pod video reklamou

Interiér si tiež berie inšpiráciu z lodí, no tentokrát z tých výletných. To samozrejme platí najmä pre model Staria Premium, ktorý príde aj so špeciálnym relaxačným režimom a náladovým osvetlením so 64 farbami.

Novinka dostala aj náležite hi-tech kokpit s digitálnou prístrojovkou s uhlopriečkou 10,25 palca. Napravo od nej je veľký displej s dotykovým ovládaním a tlačidlá voliča prevodovky.

Hyundai Staria bude dostupný v mnohých konfiguráciach, od klasickej dvojmiestnej dodávky až po luxusné 7-, 9- a 11-miestne verzie Premium. Ako napovedá veľká mriežka vpredu, MPV budú poháňať tradičné spaľovacie motory, hoci detaily zatiaľ nepoznáme.

Hyundai Staria (zdroj: Hyundai)

Mnohé modely práve v tomto segmente padli za obeť módnejším crossoverom, aj takéto štýlové MPV by mohlo opäť oživiť záujem o ne.

Oficiálna svetová premiéra sa uskutoční v digitálnej forme niekedy v prvej polovici tohto roku. Ďalšie detaily si zatiaľ výrobca necháva pre seba, Staria by však mala spestriť ponuku aj na našom trhu.