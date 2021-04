Najčistejšia doprava je tá, ktorú nevyrobíme

Emisie z dopravy každoročne stúpajú

1. apr 2021 o 13:57 Marta Ďurianová

Rozvíjať aktivity najmä vo svojom regióne, aby nebolo potrebné často cestovať a preferovať čistejšie formy dopravy. Tieto opatrenia by mali pomôcť znížiť emisie CO2 v doprave, ktorej sa dlhodobo v boji s emisiami nedarí uspieť. Na Slovensku ešte viac ako v iných krajinách.

"Zatiaľ čo emisie skleníkových plynov z iných zdrojov rastú pomalšie alebo klesajú, emisie z dopravy v Európskej únii naďalej rastú zrýchleným tempom," hovorí Pavol Fábry, koordinátor klimatickej kampane Greenpeace CEE Slovakia.

Článok pokračuje pod video reklamou

Objem emisií z dopravy vzrástol v Európskej únii v roku 2017 o 28 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Najrýchlejšie rástli emisie v medzinárodnej leteckej, lodnej a cestnej doprave. Odvetvie dopravy sa na celkovej emisii skleníkových plynov v roku 2017 podieľalo 27 percentami.

"Slovensko je na tom ešte horšie a medzi rokmi 1995 a 2017 vzrástli emisie CO2 v doprave až o 55 percent," dodáva Fábry.

Najväčší znečisťovatelia

Z celkového množstva emisií v doprave v Európskej únii pochádza až 70 percent z cestnej dopravy. Vlaky sú, naopak, zodpovedné len za 0,6 percenta emisií v doprave.

V nákladnej doprave sa pritom až 70 percent tovarov presúva po cestách a len 15 percent prepravia železnice. Európska agentúra pre životné prostredie vypočítala, že emisie CO2 sú pri preprave jednej tony tovaru vlakom až osemkrát nižšie ako pri cestnej preprave.

Prvenstvo v percentuálnom náraste emisií patrí leteckej doprave, ktorú dočasne pribrzdila pandémia koronavírusu. V porovnaní s cestnou dopravou vyprodukovali lietadlá v rámci európskej dopravy síce len 14 percent emisií CO2, avšak napríklad iba jeden spiatočný let z Bruselu do Madridu vyrobí približne 220 kilogramov CO2. Pre porovnanie, v 17 krajinách EÚ vyprodukuje priemerný človek menej CO2 za celý rok. Z klimatického hľadiska majú v leteckej doprave výrazne negatívny vplyv aj kondenzačné stopy a emisie NO2.

Ako pomôcť klíme

Krajiny Európskej únie by preto mali zakázať lety na krátke vzdialenosti, ak je k dispozícii ekologickejšia alternatíva, a prestať oslobodzovať lety od daní, ktoré sa uplatňujú pri ostatných druhoch dopravy, uvádza Greenpeace.

Rozvíjať by sa mali siete nových cenovo dostupných a prístupných denných a nočných vlakov. V Európskej únii by sa mali zlepšiť cezhraničné vlakové spojenia odstránením úzkych miest, tzv. bottlenecks, a harmonizovať železničné systémy, cestovné lístky a cestovné poriadky. Pri rozvoji vlakovej dopravy je dôležité, aby sa trate elektrifikovali a v trakčnom vedení používali energiu z obnoviteľných zdrojov.

"Ak máme riešiť klimatickú krízu, tak musíme ukončiť predaj nových vozidiel s dieselovým a benzínovým pohonom vrátane hybridných vozidiel najneskôr do roku 2028 a postupne vyradiť z prevádzky všetky vozidlá so spaľovacím motorom v celej Európe," hovorí Fábry.

Zároveň by sa mali začať autá využívať oveľa efektívnejšie, teda zvýšiť ich obsadenosť a postupne uprednostňovať zdieľané vozidlá. Len vymeniť autá so spaľovacím motorom za elektromobily totiž nerieši obrovskú materiálovú záťaž na planétu, ktorú predstavuje produkcia áut. Tá bude rásť so zvyšujúcim sa dopytom po materiáloch potrebných na výrobu batérií a autoelektroniky.

Cestujme menej

"V doprave platí podobný princíp ako pri transformácii energetiky – najčistejšia je tá doprava, ktorú nevyrobíme," dodáva Fábry. "Mobilita je jednou zo základných ľudských potrieb, ale tie musíme citlivo prispôsobiť tak, aby sme dosiahli klimaticky a sociálne spravodlivú spoločnosť."

Zníženie potreby cestovania neznamená, že sa ľudia nebudú môcť presúvať, len by sa mali vytvoriť také podmienky, aby bolo potrebné cestovať menej ako v súčasnosti.

To bude možné dosiahnuť zlepšením územného plánovania, zvyšovaním kombinácie lokálnych služieb a dostupného bývania, znižovaním potreby dochádzania, lepšou flexibilitou práce či rozvojom lokálneho cestovného ruchu. Súčasťou by mal byť rozvoj ekologicky udržateľnejších foriem dopravy ako bicyklovanie, chôdza, verejná doprava, vlaky a zdieľané vozidlá.

Cestná nákladná doprava by sa mala do roku 2050 zdvojnásobiť.