Koronakríza naďalej brzdí predaj nových áut na Slovensku

Skokanmi sú Peugeot 2008 aj Hyundai Tucson.

8. apr 2021 o 15:49 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Na Slovensku bolo v prvom štvrťroku 2021 zaregistrovaných 17 239 nových vozidiel. Oproti prvým trom mesiacom vlaňajšieho roka došlo k poklesu o 16,3 percenta. Údaje vyplývajú zo štatistík slovenského Zväzu automobilového priemyslu.

Medziročný pokles by bol ešte väčší, ak by sa do minuloročného marca nepremietli opatrenia súvisiace s prvým lockdownom spôsobeným príchodom pandémie.

Značkou s najväčším podielom registrácií je už tradične Škoda, ktorá za tri mesiace predala na Slovensku 3 993 áut. Nasleduje Hyundai (1 518 áut) a Volkswagen (1 413 áut).

Kia sa zo štvrtého miesta na konci minulého roka prepadla na šieste, v predajoch ju predbehli Peugeot aj Toyota.

Najpredávanejším modelom prakticky až do konca svojho životného cyklu ostáva Škoda Fabia (1038 registrácií), začiatkom mája spoznáme jej novú generáciu.

Až polovicu z desiatky najpredávanejších slovenských áut tvoria modely Škoda, konkrétne Octavia (954 reg.), Karoq (498 reg.), Kamiq (480 reg.) a Scala (412 reg.).

Postupnosť Škode narúša len Hyundai s modelmi i30 na treťom mieste (678 reg.) a nástupom nového Tucsonu vrátane dopredaja starej generácie na šiestom mieste (469 reg.).