Novú Škodu Kodiaq sme si už pozreli v Bratislave. Aké verzie sú najžiadanejšie?

Naftový motor naďalej prevažuje nad benzínovým.

20. apr 2021 o 10:11 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Ak by sme mali hľadať nejaké výhody pandémie z pohľadu motoristických novinárov, je to ušetrenie množstva hodín cestovania. Takým príkladom je aj zoznamovanie sa s vynovenou Škodou Kodiaq.

Za normálnych okolností by sme za ňou asi vycestovali do Prahy alebo Mladej Boleslavi, teraz však prišla krátko po medzinárodnej online premiére rovno do Bratislavy.

Na jazdné dojmy s novými motormi Evo si ešte musíme počkať, zatiaľ sme si auto pozreli aspoň staticky v Refinery Gallery. Budú to už dva roky, odkedy Škoda na tom istom mieste spravila svetovú premiéru plug-in hybridného Superbu iV a elektrického Citigo-e iV.

Teraz hala zíva prázdnotou a čaká na koniec pandémie, aby sa tu mohli opäť konať spoločenské akcie. Aspoň tak lepšie vynikne vystavený Kodiaq vo verzii Sportline s už tradičnou červenou metalízou Velvet.

Rozmery Škoda Kodiaq Rázvor : 2 791 mm

: 2 791 mm Dĺžka : 4 700 mm

: 4 700 mm Šírka : 1 882 mm

: 1 882 mm Výška : 1 686 mm

: 1 686 mm Kufor: 835 litrov

Zmeny nie sú nijak výrazné, čo je väčšinou znak toho, že výrobca do dizajnu nepotreboval príliš zasahovať a skôr sa zameral na technologické vylepšenia.

Že veľké vizuálne zásahy neboli nutné naznačujú aj dobré predaje. Z Kodiaqu sa od začiatku sériovej výroby 18. októbra 2016 do 21. marca 2021 vyrobilo 601 507 kusov.

Rodiskom Kodiaqu sú české Kvasiny, ale jeho výrobu nájdeme aj na Ukrajine, v Rusku a v Číne.