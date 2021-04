Vyskúšali sme Svetové auto roka, titul má zaslúžene

Volkswagen ID.4 Pro 150 kW 77 kWh Cena od / verzia od (eur) 31 990 / 40 040 Spotreba WLTP výrobca / test (kWh) 17,2 - 17,8 / 21 Objem batožinového priestoru (l) 543 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 771; 4 584; 1 852; 1 603

Jednou z podmienok pre získanie titulu Svetového auta roka je, aby sa model predával aspoň na dvoch kontinentoch. Aj keď to samo o sebe ešte nič nevypovedá o kvalitách auta, vzniká veľký predpoklad, že pre výrobcu ide o dôležitý model a chce s ním uspieť v rôznych častiach sveta.

Tento rok titul získal Volkswagen ID.4, o ktorom sa hovorí, ako o novom pokračovateľovi auta pre masy podobného Chrobáku či Golfu. A to aj napriek tomu, že ide o veľký rodinný elektromobil. Ako jazdí, či si víťazstvo v prestížnej ankete zaslúžil a kto je jeho najväčší konkurent, sme zisťovali v redakčnom teste.

Článok pokračuje pod video reklamou

Volkswagen ID.4 je prvým globálnym elektromobilom značky, keďže okrem Európy sa predáva aj v Číne a v USA. Veľkosťou má zo súrodencov najbližšie k Tiguanu Allspace.

ID.4 má na dĺžku 4 584 mm, a rázvor kolies 2 771 mm. Oproti predĺženému Tiguanu sú kapota, ale aj previsy vpredu a vzadu kratšie, takže sa s autom v podzemných garážach aj v úzkych uličkách lepšie manévruje.

Menší je v porovnaní s Tiguanom aj priemer otáčania, takmer o dva metre. ID.4 totiž využíva podvozkovú platformu MEB vyvinutú špeciálne pre elektromobily. Konštruktéri sa teda nemuseli obmedzovať unifikovanou koncepciou určenou aj pre spaľovacie motory.

V tomto smere Volkswagen predbehol aj viaceré prémiové značky ako Mercedes či BMW. Platforma MEB okrem toho, že v budúcnosti pomôže znížiť cenu elektromobilov (využije ju napríklad aj Ford), sa vyznačuje pomerne hrubou, ale rovnou podlahou, v ktorej boli v našom prípade batérie s väčšou kapacitou 82 kWh, pričom využiteľných je 77 kWh.

Práve kvôli hrúbke podlahy je ideálne ju zamontovať do SUV, kde je vyšší posed vítaný. Špecifikom platformy pre elektromobily je tiež viac priestoru v interiéri a zatiaľ pohon zadných kolies. Na ne sa prenáša výkon elektromotora 150 kW (204 koní), maximálny krútiaci moment je 310 Nm.

Komfort ako v prémii

Momentálne ide o najvýkonnejšiu verziu, ešte do ponuky pribudne GTX s pohonom všetkých kolies. Slabšie verzie majú 125 kW (170 koní) alebo pri základnej 109 kW (148 koní), čo je takmer rovnaký výkon, ako pri benzínovom štvorvalci 1,5 TSI. Netreba však zabúdať, že elektromotor si musí poradiť s pohotovostnou hmotnosťou až 2 124 kilogramov.

Lenže kilá navyše kvôli väčšej batérii sa na jazdných vlastnostiach najsilnejšej verzie ID.4 prejavujú z pohľadu vodiča pozitívne. Auto pekne drží v zákrutách a dobre zvláda nerovnosti. Keď sú výraznejšie, ako napríklad výtlk, už cítiť koľko práce majú tlmiče s veľkými 20-palcovými kolesami.

Pri elektromobiloch si konštruktéri musia dať viac záležať na tichu v kabíne, keďže žiadne nežiadúce zvuky sa už za hluk motora neskryjú. Pri ID.4 sa to podarilo na jednotku a to aj pri diaľničnom tempe. Jednoducho spolu s naladením podvozka máte pocit, že sa veziete v aute prémiovej značky a to aj bez príplatkových adaptívnych tlmičov.

Podobne talentovaný príbuzný

A teraz na scénu prichádza najväčší konkurent Volkswagenu ID.4, ktorého sme si mohli vyskúšať v rovnaký týždeň. Je tiež z rodiny nemeckého koncernu a je ním Škoda Enyaq iV s rovnakou technológiou.