Audi Q5: Keď k dokonalému SUV veľa nechýba (test)

Audi Q5 40 TDI S line quattro - prehľad základných parametrov Cena od / verzia od (eur) 43 650 / 51 350 Spotreba výrobca / test (l) 5,4 / 7,3 Objem batožinového priestoru (l) 520 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 820; 4 682; 1 893; 1 662

Povedzme si to úplne úprimne: Niektoré autá neradi testujeme, ale o to radšej ich šoférujeme. Sú totiž až príliš dobré na to, aby v recenzii zazneli negatíva. Nejaké sa síce vždy nájdu, ale tentokrát to bude o vychutnaní si prémiového kompaktného SUV.

Jedným takým je už roky Audi Q5. Jeho druhá generácia dostala vlani facelift, ktorý pomáha najpredávanejšiemu SUV so štyrmi kruhmi udržať sa v dobrej kondícii.

Najprv si pripomeňme, o aké auto po konštrukčnej stránke vlastne ide, pretože práve podvozkový základ dáva Q5 právoplatnú nálepku prémie.

S dĺžkou 4682 mm je kompaktné SUV od Audi kratšie ako Volkswagen Tiguan Allspace, ale na rozdiel od neho nepoužíva mainstreamovú platformu MQB, ale MLB Evo. Tú okrem väčších Audi modelov nájdeme aj pri Porsche Caynne, Bentley Bentayga či Lamborghini Urus.

Hlavným rozdielom je drahšia konštrukcia s pozdĺžne uloženými motormi a pokojne aj väčších rozmerov. Že sa do Q5 zmestí aj poriadny šesťvalec, napríklad pre športové SQ5, naznačuje hrb v podlahe pri spolujazdcovej ľavej nohe.

Pokojný štvorvalec s dostatkom výkonu

Aj keď zvonku sa naša Q5 vďaka verzii S line tvárila drsne, zaobišli sme sa aj s menším motorom pod označením 40 TDI. Ide o naftový dvojlitrový štvorvalec s výkonom 150 kW (204 koní) a krútiacim momentom 400 Nm.

Ako Audi označuje svoje motory? V roku 2017 prišlo Audi s novým spôsobom označovania svojich motorov. Dodnes v ňom mnohí majú trochu chaos, keďže pripomína skôr šifru. Dvojciferné číslo odstupňované po piatich nie je o objeme, ale o výkone motora. Pod rovnakým označením sa však môžu skrývať rôzne benzínové TFSI alebo naftové TDI motory podobného výkonu. 30 - výkon 81 - 96 kW (110 - 130 koní)

- výkon 81 - 96 kW (110 - 130 koní) 35 - výkon 110 - 120 kW (150 - 163 koní)

- výkon 110 - 120 kW (150 - 163 koní) 40 - výkon 125 - 150 kW (170 - 204 koní)

- výkon 125 - 150 kW (170 - 204 koní) 45 - výkon 169 - 185 kW (230 - 251 koní)

- výkon 169 - 185 kW (230 - 251 koní) 50 - výkon 210 - 230 kW (285 - 313 koní)

- výkon 210 - 230 kW (285 - 313 koní) 55 - výkon 245 - 275 kW (333 - 374 koní)

- výkon 245 - 275 kW (333 - 374 koní) 60 - výkon 320 - 338 kW (435 - 460 koní)

- výkon 320 - 338 kW (435 - 460 koní) 70 - výkon nad 400 kW (nad 544 koní)

Dostatočnú silu motora rozhýbať 1,8 tony vážiace SUV v minulosti zrážalo priškrtenie kvôli emisiám a teda aj oneskorená reakcia na zošliapnutie plynu.

Tento prejav sa podarilo vyriešiť výraznejším obmedzením oxidov dusíka (NOx) pomocou zdvojeného vstrekovania AdBlue označovaného ako twin-dosing system a tiež rýchlejšou reakciou štart-stop systému vďaka 12-voltovej mild-hybridnej sústave s remeňovým štartér-generátorom.