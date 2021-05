Opel oživil Mantu zo 70. rokov a spravil z nej štýlový elektromobil

Ikonický športiak si zachoval manuál aj zadný náhon.

20. máj 2021 o 7:20 Filip Režný

RÜSSELSHEIM. Ikonický Opel Manta zo sedemdesiatych rokov sa vracia, no tentokrát s elektrickým pohonom. Manta GSe ElektroMOD totiž spája tvary kultového športiaku s najmodernejšími technológiami.

Retro autá s elektrickým pohonom nie sú žiadnou novinkou, málokedy sa však stane, že sa do takejto úpravy pustí samotný výrobca. Opel to skúsil a výsledok stojí za to.

Pôvodný benzínový štvorvalec spod kapoty zmizol aby spravil priestor pre elektromotor s výkonom 108 kW (147 koní) a krútiacim momentom 255 Nm. To z neho robí najvýkonnejšiu verziu prvej generácie Manty, ktorú automobilka vyrobila.

Zaujímavejšie je, že kupé si zachovalo štvorstupňovú manuálnu prevodovku. Vodič tak môže radiť ako v bežnom aute, alebo jednoducho zaradiť štvrtý stupeň a jazdiť ako s automatom.

Rovnako ako v prípade originálu, prevodovka výkon posiela výlučne na zadné kolesá. Pod tradičným zovňajškom sa teda skrýva aj rokmi overený recept na športové kupé.

Opel Manta GSe ElektroMOD (zdroj: Opel)

Batéria s kapacitou 31 kWh vystačí približne na 200 kilometrov, s dojazdom samozrejme pomáha rekuperácia brzdnej energie. Pomocou palubnej nabíjačky sa dá z obyčajnej domácej zásuvky nabiť do plna už za štyri hodiny.

Maska Pixel-Vizor pripomína nové modely Mokka a Crossland, tentokrát však funguje ako displej, ktorý sa tiahne po celej šírke auta. Dokáže napríklad zobraziť text a dáva autu nový spôsob komunikácie s okolím.

Exteriér dotvárajú nové zadné svetlá, zmizli aj chrómové lišty na blatníkoch. Tie teraz vypĺňajú moderné 17-palcové disky značky Ronal.

Opel Manta GSe ElektroMOD (zdroj: Opel)

Opel preniesol do 21. storočia aj interiér auta, kde namiesto klasických prístrojov nájdeme dva širokouhlé displeje. Športové sedadlá sú vypožičané z hatchbacku Adam S.

Smutnou správou však je, že Opel sa nechystá toto štýlové kupé vyrábať. Opel Manta GSe ElektroMOD vznikol v jedinom kuse, a tak to žiaľ aj zostane. Poteší aspoň správa, že automobilka plánuje takto modernizovať aj iné kultové modely zo svojej histórie.