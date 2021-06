Mazda CX-5 k stému výročiu je oslavou japonského umu (test)

Mazda CX-5 - prehľad základných parametrov Verzia Skyactiv-G194 6AT AWD Edition 100 Cena modelu / verzie od (eur) 23 295 / 39 950 Spotreba výrobca / v teste (l) 8 / 8,5 Veľkosť kufra (l) 506 / 1 620 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 700; 4 550; 1 840; 1 680

Ak by Mazda vyrábala všetky autá iba v červenej metalíze Soul Red Crystal, zrejme by to nikomu ani nevadilo. Pristane každému z jej áut.

Minulý rok sa však celý modelový rad sfarbil do bielej metalízy Snowflake Pearl a v kombinácii s vínovo červeným interiérom alebo aj strechou.

Japonská značka takto oslavuje svoju storočnicu. A keď oslava, tak s poriadnou výbavou. Absolútny vrchol sme si vyskúšali pri Mazde CX-5.

Treba na úvod priznať, že ide hlavne o marketingové jubileum, pretože ak by sme sa preniesli v čase o sto rokov dozadu, nenájdeme ešte žiadnu Mazdu.

Začiatky boli totiž spojené s výrobou umelého korku a náradia, prvé vozidlo prišlo až v roku 1931. Stále to však bola len nákladná trojkolka.

Malé autíčko Mazda R360 prišlo až v roku 1960. Jeden perfektne zrenovovaný exemplár nedávno ožil vďaka spoločnému úsiliu zamestnancov automobilky a študentov technických škôl v Hirošime. Práve bielo-červená farebná kombinácia tohto auta bola inšpiráciou pre celú výročnú sériu.

Prvý automobil od Mazda - R360 Coupé z roku 1960. (zdroj: Mazda)

Vyšperkovaný interiér

Pre Mazdu CX-5, ktorej druhá generácia je tu s nami od roku 2017, to znamená decentné detaily v podobe plakiet 1920-2020 na predných blatníkoch aj koberčekoch alebo špecifického loga na kľúči, opierkach hlavy a v stredových krytkách hliníkových diskov.

V interiéri to s červenou zjavne nechceli preháňať, prístrojová doska si ponechala čierne obšitie a nechýbajú ani biele časti medzi sedadlami a vo dverách. Miernym úletom sú len kompletne červené koberce ako aj kožné sedadlá. Efekt je podarený, interiér pôsobí útulne a vďaka dobrému spracovaniu máte pocit prémie.

Na svoje si prídu odporcovia dotykového ovládania, pretože v CX-5 sa nič neovláda dotykovo, ani len nová väčšia obrazovka infotainmentu. K tomu slúži koliesko a tlačidlá medzi sedadlami. Audi sa podobného riešenia zbavilo, v Mazde ostáva, čo je fajn.

Mazda robí v posledných rokoch krásne interiéry. (zdroj: Marek Čepa)

Udrží krok s dobou?

Nás však viacej zaujímalo, ako CX-5 odoláva rýchlemu tempu v automobilovom priemysle a či po štyroch rokoch na trhu nepôsobí zostarnuto.

Ide už o jedinú Mazdu, ktorú si ešte môžete kúpiť aj s naftovým motorom. Komu je táto značka sympatická a robí s autom dlhšie trasy, nemal by váhať, pri Mazde 6 už diesel z ponuky zmizol.