Slovák predstavil nové lietajúce auto, má za sebou najdlhší let

AirCar má motor z motocykla a letí rýchlosťou 170 kilometrov za hodinu.

28. jún 2021 o 9:57 ČTK

BRATISLAVA. Na prvý pohľad vyzerá ako športové vozidlo a jazdiť s ním možno po cestách, po rozbalení do leteckej verzie ale dokáže vzlietnuť a pripomína malé lietadlo.

Nové dvojmiestne lietajúce auto AirCar slovenského vynálezcu a dizajnéra Štefana Kleina absolvovalo v pondelok najdlhší let a pristálo na medzinárodnom letisku v Bratislave.

Klein, ktorý už skôr stál za prvým slovenským lietajúcim automobilom AeroMobil, už pripravuje ďalší prototyp AirCaru. Následne by sa toto lietajúce auto mohlo dostať k zákazníkom.

Má motor z motocykla

Klein skoro ráno v sprievode ďalších dvoch lietadiel absolvoval s AirCarom zhruba polhodinu trvajúci let z Nitry do Bratislavy, preletel okolo 75 kilometrov. Prílet do slovenskej metropoly bez problémov označil za míľnik v projekte.

"Bol to najdlhší let, čo sa týka vzdialenosti. Keď sa raz vydáte na dlhú trať, je to iný pocit. Letové vlastnosti sú výborné," povedal Klein, ktorý AirCar sám pilotuje. K plnému využitiu stroja je potrebné vlastniť pilotný aj vodičský preukaz.

Testovací model je vybavený motorom z motocykla s výkonom 160 koní a vrtuľou v zadnej časti vozidla, pri lete dosahuje rýchlosť 170 kilometrov za hodinu.

Klein v minulosti stál pri vzniku prvého slovenského lietacieho auta, AeroMobilu, z projektu ale vycúval a rozbehol prípravu nového lietajúceho auta.

AirCar sa podľa neho od AeroMobilu zásadne líši, a to aj v spôsobe transformácie z vozidla na lietajúci stroj. Krídlo AirCaru sa zasúva do trupu auta, v cestovnej verzii ho tak nie je vidieť. Pri jazde po cestách ide zase o rýchle vozidlo, zaparkovať ho možno na bežnom parkovisku.

Prestavenie z cestnej na leteckú verziu trvá dve a pol minúty, okrem rozvinutia krídel sa vysúva aj zadná časť stroja. Vzlietnuť môže aj zo zatrávnenej štartovacej plochy.

Projekt podporil spoluzakladateľ Esetu

Prototyp má za sebou viac ako 40 hodín letových skúšok, pre ďalší postup pri schvaľovaní potrebuje celkovo nalietať 50 hodín. "Neobjavila sa zatiaľ žiadna chyba," povedal vynálezca.

Do Kleinovho projektu vložil viac ako 1,5 milióna eur spoluzakladateľ antivírusovej firmy Eset Anton Zajac, ktorý podľa časopisu Forbes patrí do prvej dvadsiatky najbohatších Slovákov. Za perspektívny Zajac označil trh v Spojených štátoch, kde je podľa neho okolo 220-tisíc majiteľov lietadiel.

AirCar by mal pre konečných zákazníkov stáť pol milióna až 750-tisíc eur.

Teraz budú Klein a Zajac hľadať investora, ktorý na ďalší rozvoj AirCaru prispeje sumou päť až desať miliónov eur. Druhý prototyp by mal vzniknúť v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov a bude vybavený motorom s výkonom 300 koní.