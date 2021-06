Nový Nissan Qashqai naživo: S hybridmi a zaujímavou cenou

Rozmerovo auto opäť trochu podrástlo.

30. jún 2021 o 6:51 Peter Kálmán

BRATISLAVA. Už žiaden facelift ani naťahovanie času. Nissan nám v Bratislave ukázal tretiu generáciu populárneho modelu Qashqai v plnej paráde, ako sa na premiéru patrí.

Nissan s novými modelmi v Európe trochu zaspal a tento pocit na Slovensku ešte umocnila zmena importéra. Po novej generácii crossoveru Juke by situáciu mal napraviť práve Qashqai. Bol to práve on, kto v roku 2006 spoluzakladal segment kompaktných SUV.

Na novom základe

Tretia generácia už stojí na novej podvozkovej platforme CMF-C, ktorú dostane aj Renault Kadjar druhej generácie. Konštrukčne sa vďaka väčšiemu podielu hliníku podarilo auto odľahčiť o 63 kilogramov. Zadná náprava môže byť viacprvková aj pre verzie s predným pohonom, záleží však od výbavy a veľkosti kolies.

Qashqai opäť podrástol, rázvor sa natiahol na 2 666 mm, celková dĺžka na 4 425 mm, prvá generácia mala 4 330 mm. Kufor po novom zhltne 480 litrov a ponúka možnosť krycie plató šikovne odložiť do dvojitej podlahy.