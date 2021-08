Opel Astra oslavuje 30 rokov, takto sa počas nich menila

Niektoré verzie sú dnes už vzácne.

6. aug 2021 o 7:33 Peter Kálmán

RÜSSELSHEIM. Opel si tento rok pripomína 30 rokov od uvedenia kompaktného modelu Astra. História prvej generácie sa začala písať v septembri 1991, ale názov Astra je starší, než by sa zdalo.

Prvou Astrou bol už britský Vauxhall predávaný od roku 1979, ale len na ostrovoch. Zvyšok Európy ho poznal ako Opel Kadett generácie D. Posledný Kadett E prišiel v roku 1984 a vo výrobe vydržal do príchodu Astry.

Abecedné označovanie pri Astre pokračovalo ďalej v nadväznosti na Kadett. Ten bol prvým kompaktným modelom značky Opel a motorizoval Nemecko už od roku 1936. Išlo o jedno z prvých áut so samonosnou celokovovou karosériou, podobnou, akú mal už rok predtým väčší model Olympia.

Aj keď Opel poslal v roku 1991 tradičný názov Kadett do histórie, jeho posledná generácia sa v zaoblenej podobe objavila ako Daewoo Nexia a to vo verzii sedan aj hatchback. Jeho výroba sa dokonca v Uzbekistane udržala až do roku 2016.

Prvá generácia ostala rekordérom

Opel Astra F 1996 (zdroj: Opel)

Astra F mala v 90. rokoch v Európe veľký úspech a doteraz patrí k najpredávanejšiemu autu v histórii značky Opel. Vyrobilo sa z nej 4,13 milióna kusov.

Okrem Nemecka, Belgicka a Veľkej Británie sa Astra F vyrábala aj v Maďarsku a v Poľsku. Časť produkcie pod názvom Astra Classic pokračovala aj po predstavení druhej generácie H v roku 1998.

Okrem troj- a päťdverového hatchbacku, bol v ponuke aj sedan, kombi Caravan, z neho odvodený úžitkový Van a kabriolet. Ten navrhlo štúdio Bertone a spolu s Fiatom Punto Cabrio ho vyrábalo u seba v Taliansku.

Kým kabriolet ani rokmi veľkú hodnotu nenabral, cenenou verziou medzi zberateľmi je dnes hot hatch Astra GSi 16V s dvojlitrovým štvorvalcom s výkonom 110 kW (150 koní). Väčšina týchto áut skončila v rukách tunerov, kus v neupravenom stave je dnes dosť ojedinelý.