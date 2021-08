Lamborghini oprášilo legendárny Countach, je z neho 814-koňový hybrid

Nejde o prototyp, vznikne 112 kusov.

14. aug 2021 o 10:43 Peter Kálmán

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/MYWdClD9ems

BOLOŇA. Legendárne Lamborghini Countach tento rok oslavuje 50 rokov od svojho vzniku a zároveň 30 rokov od ukončenia produkcie. Nezameniteľný dizajn od Bertoneho sa taliansky výrobca rozhodol pripomenúť a oživiť slávne meno.

Countach tak ožíva v najmodernejšej podobe, ale s dizajnovými prvkami odkazujúcimi na pôvodný model. Celkovo vznikne iba 112 kusov, ako pripomienka pôvodného kódového označenia Projekt LP 112.

Dizajn je tak trochu mixom aj ďalších známych Lamborghini, ako Diablo či Aventador, z ktorého aj konštrukčne vychádza.

Čisté a ostré línie karosérie, ako aj tvar čelného skla, kapoty a svetiel jasne pripomínajú Countach, rovnako aj bočné nasávacie otvory NACA tvarovo odkazujúce na letectvo.

Nechýba ani špecifický nepravidelný tvar výrezu kolies v blatníkoch a disky podobné vytáčaciemu telefónu.

Celý názov novinky je Lamborghini Countach LPI 800-4 a výrobca ho predstavil v perleťovej bielej Bianco Siderale, teda farbe kedysi typickej pre verziu LP 400 S. Jeden takýto kus vlastnil aj samotný zakladateľ Ferruccio Lamborghini.

Na výber budú aj ďalšie pôvodné farby, napríklad žltá Giallo Countach, zelená Verde Medio, samozrejme červená Rosso, ale aj moderné metalické ako Blu Uranus použitá pri modeloch Huracan a Sián.

Nebol by to správny Countach, keby nemal vzadu poriadny atmosférický 12-valec. V tomto prípade má objem 6,5 litra a výkon 573 kW (780 koní). Pomáha mu ešte 25 kW elektromotor so 48-voltovým superkondenzátorom. Technológiu nový Countach prevzal z modelu Sián, z ktorého vznikne len 63 kusov.

Systémový výkon hybridu prenášaný na všetky štyri kolesá je tak až 599 kW (814 koní) a zrýchlenie z nuly na sto trvá len 2,8 sekundy. Maximálna rýchlosť je až 356 km/h.

Prví zákazníci, ktorí si nový Countach objednajú, sa naň môžu tešiť na jar 2022.