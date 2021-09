Toyota Highlander dokazuje, že aj obrovské SUV môže byť úsporné

Toyota Highlander Hybrid 2,5 AWD-i Executive Cena od / verzia od (eur) 44 990 / 56 190 Priemerná spotreba výrobca WLTP / test (l) 6,6 - 7,2 / 7,3 Objem batožinového priestoru (l) 658 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 850, 4 966, 1 930, 1 755

Toyote sa posledné roky celkom dobre darí triafať do vkusu európskych zákazníkov. Paradoxne však ponuku doplnili aj úplne globálne modely predávané v rôznych kútoch sveta.

Po sedane strednej triedy Camry sa na starom kontinente udomácňuje aj veľké 7-miestne SUV Highlander. Na rozdiel od americkej šesťvalcovej verzie sa u nás predáva len ako celkom zaujímavý hybrid. Ako sa s Highlanderom žije, sme zisťovali v redakčnom teste.

Nie je to tak dávno, keď Toyota u nás ponúkala iba SUV RAV4 a off-road Land Cruiser. K modelom s vyšším posedom neskôr pribudol crossover C-HR, aktuálne menší Yaris Cross a naopak, najväčší Highlander.

A to sa ešte šušká o príchode Corolly Cross či prvom čisto elektrickom modeli na báze konceptu bZ4x. Väčšie kolesá dokonca dostane aj tretia generácia najmenšieho Ayga.

Pri pohľade na takmer 5-metrový Highlander by sa snáď to Aygo zmestilo aj do kufra. Jednoducho máme pred sebou poriadne veľké SUV pre rodiny, ktorým nestačí RAV4.

Nemá veľa rivalov

Pokiaľ vynecháme konkurentov prémiových značiek, hlavnými rivalmi bude kórejské trio Hyundai Santa Fe, Kia Sorento a teoreticky aj SsangYong Rexton.

Podvozkovo má Highlander postavený na platforme TNGA-K veľa spoločného s Camry, RAV4, ale napríklad aj s Lexusom ES.