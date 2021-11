BMW M4 Competition je auto, ktorého je do premávky škoda (test)

BMW M4 Competition - prehľad základných parametrov Cena M4 od / verzia od (eur) 88 060 / 92 110 Spotreba kombinovaná - výrobca / test (l) 9,8 / 11,5 Objem batožinového priestoru (l) 440 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 857; 4 794; 1 887 (bez zrkadiel); 1 393

Dnešná doba príliš nepraje tradičným športovým autám. Éra spaľovacích motorov sa pomaly blíži ku koncu a tie, ktoré zatiaľ zostávajú na trhu, sa musia podriadiť stále prísnejším emisným normám.

Autá sa stávajú čoraz komplikovanejšími, čoraz viac vodičovi zasahujú do riadenia, manuálne prevodovky už sa takmer vytratili. Technologický pokrok sa nedá zastaviť a niet pochýb o tom, že dnešné automobily sú bezpečnejšie ako kedy predtým.

S týmto posunom vpred sa pre mnohých z áut vytratilo vzrušenie. Zvuk motora dnes počuť najmä z reproduktorov, objemy motorov sa znižujú, rovnako tak aj počet valcov.

Mnohí sa obávali, že rovnaký osud postihne aj BMW M3 a M4, no nestalo sa tak. Zatiaľ môžeme s potešením konštatovať, že divízia M je stále vo forme.

Začnime však tým, čo pre mnohých sklamaním bolo, a tým je dizajn. O obrovských ľadvinkách sa toho popísalo už viac než dosť, no nedá sa nespomenúť ich. Dokonca aj predavač na čerpacej stanici sa zvedavo pýtal, či sa nám to auto naozaj páči, alebo je to len vec zvyku.