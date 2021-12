Predpoveď sa naplnila, Bratislavu zasiahlo husté sneženie

S problémami treba počítať najmä na západe Slovenska.

Správu budeme priebežne aktualizovať.

BRATISLAVA. Na západ Slovenska dorazilo ráno pred šiestou husté sneženie. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu môže napadnúť 15 až 25 cm čerstvého snehu, preto platí druhý stupeň varovania pred snehom.

Pre väčšinu Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred snežením, poľadovicou a tvorbou snehových jazykov pri mínusových teplotách. Výstrahy platia až do piatka.

Polícia upozorňuje ľudí, aby jazdili opatrne a rátali na cestách so zdržaním. V prípade, ak nemusia, aby do Bratislavy ani nejazdili. Uviedla to Polícia SR na sociálnej sieti. Zároveň odporúčajú, aby v prípade, že im to práca dovoľuje, využili home office.

V hlavnom meste sú teploty mierne nad nulou a padá ťažký mokrý sneh. Dopravný servis Zelenej vlny RTVS vodičom tiež radí, aby dnes zvážili cestu autom.

Magistrát Bratislavy v noci vykonal preventívny posyp hlavných mestských ťahov, ale prosí najmä vodičov nákladných áut, aby sa hlavnému mestu vyhli pokiaľ sa dá. Cesty sú zjazdné, prevažne mokré, ale začínajú sa objavovať aj úseky s utlačenou vrstvou snehu.

Kolóny sa pre odstavený kamión tvoria na D2 pred tunelom Sitina v smere do mesta a na moste Lanfranconi do Petržalky. Spomalená doprava je tiež na D4 a R7. Pozor si treba dávať tradične na Kramároch a Kolibe.

Waze už hlási aj viaceré menšie nehody, na križovatke Bajkalská - Trnavská a na Pionierskej. Ďalšie pribudli v Dúbravke na Schneidra Trnavského aj na Janka Alexyho, v Lamači na Hodonínskej pred Peugeotom a v Petržalke na Rusovskej ceste.

Husté sneženie a horšiu zjazdnosť vodiči hlásia vodiči aj z Pezinskej Baby. Na starej seneckej ceste medzi Sencom a Bratislavou sa tvorí poľadovica. Medzi Modrou a Budmericami skončilo auto prevrátené na streche, cesta sa šmýka.

Nehoda už je pri výjazde z Pezinka v smere do Viničného, ale aj medzi Plaveckým Podhradím a Sološnicou, či v Kaplnej.