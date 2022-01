BMW iX3 poteší tých, ktorí si nechcú zvykať na nové veci

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/FxN0dkbH.html

BMW iX3 Line Impressive Cena od / verzia od (eur) 68 350 / 70 100 Spotreba - výrobca (kWh/100km) 18,6 - 19,0 Objem batožinového priestoru (l) 510 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 864; 4 734; 1 891; 1 668

BMW ukázalo prvýkrát elektrický model iX3 v lete roku 2020 a už po roku prešlo menšou modernizáciou.

V rámci nej došlo len k úprave vzhľadu. Otvory pre nasávanie vzduchu v spodnej časti sú väčšie, rovnako aj obličky nad nimi a nový tvar dostali aj predné svetlá. Dôvodom skorej modernizácie bolo, aby elektrická verzia iX3 držala krok so súrodencom BMW X3.

BMW iX3 sa v ničom zásadnom od modelu X3 neodlišuje. Pokiaľ si neštudujeme tlačové materiály a spoľahneme sa na osobnú skúsenosť, tak nájdeme rozdiel iba v prednej maske, ktorú má elektromobil prekrytú a v diskoch kolies s aerodynamickým tvarom.

Pozornejší jedinec si môže všimnúť aj menší kufor s objemom 510 l. Verzie so spaľovacím motorom ponúkajú objem 550 l, ale neplatí to pre plug in hybrid, ktorý má kvôli batérii ešte menší kufor ako elektromobil.

Elektrické iX3 má pod kufrom ukrytý len elektromotor a batérie sú zabudované v podlahe. Ťažisko je tak až o 7,5 cm nižšie.

V interiéri sa elektromobil tiež ničím výrazným neodlišuje. Ak nerátame modré tlačidlo štartovania, modré pásiky okolo znaku na volante a na ovládači automatickej prevodovky, tak už ostáva len nápis iX3 nad stredovým tunelom.

BMW iX3 (zdroj: Michal Švančara)

Hmotnosť BMW X3 sa pohybuje od 1 785 kg do 2 080 kg, elektrický súrodenec iX3 dotlačí ručičku váhy až k číslu 2 255 kg. V správaní na ceste sa hmotnosť výraznejšie neprejavuje. Nízke ťažisko a adaptívny podvozok v základnej výbave toto negatívum úspešne potláčajú.

Ani z pohľadu dynamiky nemôžeme hovoriť o kompromisoch. Elektromobil ponúka tradične výborné zrýchlenie a okamžité reakcie na plynový pedál.