Aký je Renault Megane E-Tech s Androidom a Google ovládaním?

MARBELLA. Správa o invázii na Ukrajine nás zastihla ráno pred prvými jazdami s elektrickým Renaultom Meganom E-Tech Electric.

Zachovať chladnú hlavu a odosobniť od toho, čo sa deje u našich východných susedov, nie je ľahké. Vidieť to bolo najmä na novinárskych kolegoch, ktorí k autu pripravovali aj video.

Nakoniec však novinka od Renaultu aspoň na chvíľu zahnala zlé myšlienky a to je aj cieľom týchto dojmov z prvej jazdy v okolí španielskej Marbelly.

Ak si náhodou hneď hovoríte, že zase ďalšie elektrické SUV, tak sa vlastne zhodneme. Predstavenie nástupcu kompaktného Meganu rezonovalo najmä z dôvodu, že po vyše 25 rokoch nová generácia nedostala žiaden spaľovací motor a že sa zmenila z hatchbacku na SUV. Zvyšok informácií išiel trochu do stratena. Ako sme sa však presvedčili, bola by chyba to tak nechať.

So známymi funkciami Google

Začneme hneď v interiéri, pretože Renault Megane E-Tech bol v našom prípade vôbec prvým autom, ktoré má na palube operačný systém Android Automotive. Mimo niektorých amerických značiek sa s ním môžete stretnúť zatiaľ len v nových modeloch Volvo a Maserati, budúci rok k ním pribudne aj Honda.

Kto používa smartfón s Androidom a aplikácie Google sa vlastne až doteraz chytal za hlavu, prečo sa výrobcovia áut nevykašľú na vývoj svojich vlastných infotainmentov.

Tie popravde často za veľa nestoja a vodiča neraz rozčuľujú komplikovaným ovládaním alebo pomalými reakciami. Práve preto sa v Renaulte rozhodli spraviť nový Megane tak, aby ničím neiritoval.