Cupra chystá nové modely, väčšina už bude elektrická

V hre je aj najväčšia investícia do španielskeho priemyslu.

BARCELONA. Jar je zvyčajne obdobím, kedy automobilky predstavujú svoje plány na ďalšie obdobie. Nedávno tak spravila aj Cupra a jej novinky už čo to napovedajú aj o vývoji ďalších modelov z koncernu Volkswagen.

Momentálne tým najzaujímavejším je zatiaľ tajomné kompaktné SUV skryté pod plachtou. Na jeho odhalenie, minimálne v produkčnej verzii, je totiž ešte čas. Príchod je naplánovaný na rok 2024.

Keďže Ateca, ako sesterský model Škody Karoq, prišla už v roku 2016, nie je ťažké sa dovtípiť, že novinka bude jej náhradou. Cupra zatiaľ prezradila, že pôjde o elektrifikovaný, nie však elektrický model.

Znamená to, že pod kapotou budú naďalej spaľovacie motory, ale vo forme mild-hybridu alebo úplne nového plug-in hybridu s elektrickým dojazdom až 100 kilometrov. S ním by mala byť spojená aj väčšia batéria osadená do novej alebo evolučne upravenej podvozkovej platformy MQB.

Náhrada za staršiu technológiu