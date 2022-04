Staré kombi najazdilo už dva milióny kilometrov a stále vyzerá ako nové

Auto má stále pôvodný motor aj prevodovku.

Keď auto kupoval v roku 2000, malo najazdených 80-tisíc kilometrov. Prešlo 22 rokov a biele kombi má už za sebou 2 milióny kilometrov.

Austrálčan Graeme Hebley robí rozvoz novín už od 60. rokov. Nedávno si jeho Toyotu Corollu Van z roku 1993 všimol redaktor najstaršieho novozélandského denníka Wanganui Chronicle, ktorý mu venoval krátky článok.

Pán Hebley za svoj život najazdil už cez tri milióny kilometrov a týždenne spraví v priemere 5000 kilometrov. Na Novom Zélande totiž vozí noviny z Wellingtonu do mesta New Plymouth vzdialených od seba vyše 400 kilometrov.

Keďže cestu tam aj späť kvôli rozvozu denných periodík absolvuje do týždňa šesťkrát, zodpovedá tomu aj nájazd takmer 5000 kilometrov.

Graeme Hebley so svojou bielou Corollou, ktorá najazdila už 2 milióny kilometrov s pôvodným motorom. (zdroj: Whanganui Chronicle)

O bielu Corollu siedmej generácie (E100), ktorá pôvodne jazdila v Tokiu, sa príkladne stará a každé dva týždne s ňou zájde do servisu Guthrie's Auto Cares vo Wanganui.

„Keby som na tomto aute pravidelne nerobil servis, tak tomu nájazdu neverím“, povedal mechanik John Sherman, keď auto pokorilo hranicu dvoch miliónov kilometrov.

Aj keď motor a prevodovka sú pôvodné, spotrebný materiál a prevádzkové kvapaliny sa pravidelne menia, napríklad rozvodový remeň sa už menil takmer 20-krát.

Majiteľ auta aj mechanik sa zhodujú, že za neobvyklou trvácnosťou auta je kombinácia viacerých faktorov, od spoľahlivej generácie Toyoty cez šetrné zaobchádzanie majiteľa po pravidelný servis. „Bez neho by to nešlo a toto auto by ma mohlo aj prežiť,“ dodal Graeme Hebley, ktorého šoférovanie nikdy neomrzelo.

Na zápis do Guinnessovej knihy rekordov však nájazd 2 milióny kilometrov nestačí. Ten si drží američan Irv Gordon, ktorý so svojím Volvom P1800 najazdil cez 5 miliónov kilometrov.