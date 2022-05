Je vynovený Volkswagen T-Roc vôbec v niečom zlý? (test)

Volkswagen T-Roc Style 1,5 TSI EVO 7 DSG - prehľad základných parametrov Cena od / verzie od (eur) 21 490 / 28 990 Spotreba výrobca / test (l) 6,3 / 6,8 Objem batožinového priestoru (l) 445 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2590; 4244; 1819; 1559

Volkswagen T-Roc by bol vo svete ľudí spolužiakom, ktorý vždy vo všetkom vynikal. Mohlo vás síce trochu hnevať, že dostával dobré známky, aj keď sa nenaučil, ale bol obľúbený a vedel, ako zapadnúť do kolektívu.

Nedávno modernizovaný T-Roc presne taký je. Trochu nás vlastne hnevalo, že sme nenašli jeho slabé stránky. Teda vlastne, jedna by tu predsa bola, no o nej až neskôr.

Ak niekto môže za klesajúce predaje Volkswagenu Golf, je to vo veľkej miere T-Roc. Ľuďom akosi nestačilo, že európsky bestseller sa ponúka v kombi verzii Variant a s pohonom všetkých kolies. Chceli rovnako veľké, ale robustnejšie auto s vyšším sedením, preto vznikol T-Roc.

O jeho úspechu svedčí už vyše milión vyrobených kusov za necelých päť rokov. Kedysi to boli celkom bežné čísla, no nie v dnešných časoch. Sesterská Škoda Karoq prišla na trh v tom istom roku, no zatiaľ oslávila len pol milióna kusov.