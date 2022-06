Previezli sme sa v BMW, ktoré nikde nekúpite, dláždi však cestu budúcnosti

Na jedno tankovanie prejde 500 km.

Zvonku vyzerá ako klasické biele BMW X5 a aj v interiéri je všetko po starom. Nevšímajúc si reklamné polepy, nejaké zvláštnosti sa predsa len nájdu. Prečo má športový nárazník z ostrej verzie M, ale žiadne koncovky výfuku a tiež divnú mriežku chladiča?

Pozeráme sa totiž na BMW, ktoré nemá pod kapotou veľký benzínový osemvalec s výkonom 441 kW (591 koní). Tichý príjazd by mohol napovedať, že ide o elektrickú X5, ktorá sa nabíja zo zásuvky, ale ani to nie je správna odpoveď.

BMW nám priviezlo ukázať svoj ďalší míľnik na ceste k nulovým emisiám, ktorý si však nebudete môcť kúpiť. Teda, aspoň zatiaľ nie. Ide totiž o vodíkové BMW iX5 Hydrogen.

Vystupuje z neho usmievavý Jürgen Guldner. Je trochu unavený po šoférovaní z Mníchova do Bratislavy, no stále pôsobí ako niekto, s kým by ste sa dali do reči v autobuse alebo v rade pri pokladnici.

Je to však človek, ktorý v automobilke BMW zastáva dôležitú pozíciu - je šéfom vývoja vodíkových technológií.

V nich dnes mnohé automobilky vidia bezemisnú budúcnosť, hoci v osobnej doprave zatiaľ len ako alternatívu k batériovým elektromobilom.