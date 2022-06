Hviezdy relácie Grand Tour sú na Slovensku, Clarkson prevetral vzácnu Škodu

Pozrite si, na akých autách prišli.

Legendárne trio britských motoristických moderátorov prišlo v tajnosti na Slovensko, informáciu priniesol portál SvetApple.sk , vrátane fotografií zo žilinskej reštaurácie Trezor. Neskôr sa so štábom presunuli do Piešťan.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May tu natáčajú nový diel automobilovej šou The Grand Tour z produkcie Amazon Prime Video. Odvysielaný by mal byť začiatkom budúceho roka, zatiaľ sa fanúšikovia môžu tešiť na diel venovaný Nórsku.

Podrobnosti o aktuálnom natáčaní vopred nie sú známe, no aspoň niečo prezrádzajú sociálne siete, fanúšikovské stránky a náhodní svedkovia.

Formát cestovateľských špeciálov sa už v minulosti osvedčil v relácii Top Gear od BBC, v ktorej známa trojica vystupovala v rokoch 2003 až 2016.

Natáčanie sa tentokrát začalo v Poľsku, kde sa zároveň zistilo, s akými autami sa tentokrát vydali na cestu. Sú veru neprehliadnuteľné.