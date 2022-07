Nový hybrid od Suzuki vie byť efektívny, ale musíte sa veľmi snažiť (test)

Suzuki Vitara 1,5 DualJet Hybrid 4WD Elegance+ Cena od / verzia od (eur) 19 370 / 27 990 Spotreba výrobca / test (l) 5,8 - 6,1 / 5,4 Objem batožinového priestoru (l) 289 Rozmery – rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2500; 4175; 1775; 1610

Tlak na znižovanie emisií nových áut núti výrobcov zamyslieť sa, čo vlastne chcú ponúkať do konca éry spaľovacích motorov v roku 2035. Niektorí si zvolili radikálnu cestu a rovno prešli na elektromobily, no ich vysoká cena spôsobuje, že sa nepredávajú ako teplé rožky.

Druhou, v našich slovenských podmienkach racionálnejšou cestou, je postupná elektrifikácia. Výrobcov síce hybrid nezbaví vrások z pokút za prekročené emisie, ale znižuje ich a zákazníci tak stále majú možnosť kúpiť si cenovo dostupnejšie auto s nižšou spotrebou.

Takouto cestou sa vybralo aj Suzuki a po mild-hybridoch prichádza najprv pri Vitare s technológiou nazvanou strong-hybrid, teda silný hybrid. Ako sme však v teste zistili, so slovíčkom "strong" treba narábať opatrne.

Pod netradičným názvom sa vlastne skrýva princíp klasického full-hybridu. Ten dnes ponúkajú nielen Toyota a Lexus, ale aj Honda, Renault, Ford a okrem Suzuki sa do klubu hybridov čoskoro pridajú Dacia, Alfa Romeo či Mitsubishi.

Nie je hybrid ako hybrid

Od každého výrobcu však funguje trochu inak a platí to dokonca aj v rámci značky. Suzuki totiž ponúka modely Swace a Across s hybridnou technológiou od Toyoty, no pri Vitare a čoskoro aj pri S-Crosse prichádza s vlastným systémom.