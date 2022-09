Volkswagen ID.Buzz je napriek cene odsúdený na úspech (prvá jazda)

Všade, kam sme s ním prišli, stačilo narátať do desať a okolo stálo hneď niekoľko zvedavcov. Usmievali sa, a keď ste im dovolili sadnúť si za volant, rozžiarili sa im oči a začali spomínať. S takýmto záujmom sme sa počas prvých jázd s novým autom ešte nestretli.

Či to bol dedko, teta, či otec, tak všetkým sa dnes už ikonický mikrobus vryl do pamäti. Volkswagen túto nostalgiu pochopil a prichádza s elektrickým mikrobusom aj dodávkou ID.Buzz.

Ako jazdí, sme skúšali v Kodani a okolí.

Ak by sme hľadali nejaký model, ktorý v histórii automobilov najviac prenikol do pop kultúry, bol by to práve mikrobus od Volkswagenu. Každý ho volá trochu inak, záleží, o ktorý kút sveta ide, no podstatné je, že ho poznajú všetci.

Zmysel mu dala až elektrina

Príbeh nemeckej dodávky sa začal pred 75 rokmi, keď holandský importér Ben Pon videl v továrni Volkswagenu vozík na súčiastky vyrobený na podvozku Chrobáka a inšpiroval ho k vzniku ľahkého úžitkového vozidla.

Či už išlo o dodávku, mikrobus či karavan, Volkswagen odvtedy má už sedem generácií. Najnovšia prišla minulý rok pod označením T7 Multivan. Nechýbajú samozrejme ani verzie Transporter a Caravelle či obytná California.