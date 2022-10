Jazdené autá s nízkou spotrebou? Tieto sa podľa bazárov najviac oplatia

Výsledkom kraľujú verzie s naftovými motormi.

S nárastom cien palív sú ľudia pri výbere auta citlivejší na jeho spotrebu. Pri hľadaní najlepšieho pomeru ceny a spotreby sú autá s naftovým motorom stále najžiadanejšou voľbou. Konkurovať im vedia jedine hybridy.

Či už ide o auto so spaľovacím motorom, alebo je to elektromobil, celkom logicky majú najnižšiu spotrebu malé mestské autá, a to vďaka nízkej hmotnosti.

Tentoraz sa pozrieme na jazdené autá na základe dvoch rebríčkov. Jeden sa zameral na staršie bazárové autá s nízkou spotrebou, druhý na mladšie a drahšie SUV.

Pri autách do 12-tisíc eur sa veľa hybridov ešte neobjavuje. Na portáli autobazar.eu sme v tejto cenovej relácii a v nehavarovanom stave našli sotva 20 áut. Väčšinou išlo o staršie modely japonských značiek.

Kto chce kompaktné jazdené auto s nízkou spotrebou aj cenou, s najväčšou pravdepodobnosťou padne voľba na diesel. Potvrdzuje to aj výber v tabuľkách nižšie.