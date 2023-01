Citroën C5 X dokazuje, že za jeho predchodcom smútiť netreba (test)

Citroën C5 X Plug-in Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Cena od / verzia od (eur) 31 990 / 43 990 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 1,3 / 0,3 l a 27 kWh – 7,8 l a 6,6 kWh Objem batožinového priestoru (l) 485 Rozmery – rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2785; 4805; 1815; 1485

Konečne sa zdá, že masové nahrádzanie akejkoľvek kategórie áut SUV modelmi nemusí byť jediným riešením. Dôkazom je ponuka Citroënu.

Keď automobilka v roku 2017 skončila s výrobou C5 a bolo jasné, že ho nahradí rodinné SUV C5 Aircross, Citroën sľúbil, že sa v tomto segmente ešte vráti aj k inému typu karosérie.

A tak sa aj stalo. Je ním model C5 X – pokus o záchranu strednej triedy áut, o ktorú majú zákazníci čoraz menší záujem. Osud zariadil, že auto sme si počas testu mohli porovnať aj s jeho predchodcom vo veľmi zaujímavej verzii a posúdiť tak, či ide o zmeny k horšiemu alebo k lepšiemu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým pôvodne bol Citroën C5 sedanom alebo kombi, pri novej C5 X to už so zaradením nie je také jednoduché. Ide o crossover, ale vlastne aj o kombi alebo presnejšie shooting brake so svetlo výškou podvozka 190 mm.

Dĺžka auta 4805 mm prerastá Volkswagen Passat Variant aj Volvo V60 a na milimeter je zhodná s Mazdou 6 Wagon. Rázvor kolies je tiež veľkorysý, má 2785 mm. Štandardne kufor ponúka objem 545 litrov, no najsilnejšia verzia znamená plug-in hybrid s menším 485-litrovým kufrom. Ide však len o menší priestor pod podlahou.

Boduje aj s lacnejšou technológiou

Ťažko by sme hľadali lepší príklad zmien v automobilovom priemysle za uplynulú dekádu, než ponúka porovnanie C5 X s pôvodnou „cépäťkou“. Tú nám na chvíľu ochotne požičala jej majiteľka Janka, ktorá pre komfort nedá na francúzsky sedan dopustiť.

Jankina C5 ukrýva technologický vrchol, aký Citroën v roku 2010 dokázal pri tomto modeli ponúknuť.