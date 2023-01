Volvo sa vracia k pohonu zadných kolies, zatiaľ pri dvoch modeloch

Zväčšuje sa aj dojazd a rýchlosť nabíjania.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvý elektromobil Volvo predstavilo len pred troma rokmi a už prichádza s koncepčnými zmenami. Týkajú sa Recharge modelov XC40 a C40.

Výrobca sa pochválil nielen zväčšením dojazdu a rýchlejším nabíjaním. Dôležitou zmenou je pohon s druhou generáciou elektromotorov. Lacnejšie verzie mali doteraz pohon predných kolies, po novom sa presúva dozadu.

Stalo sa tak po 25 rokoch, doteraz bolo posledné Volvo so zadným pohonom radu 900 vyrábané do roku 1998. Samozrejme, išlo ešte o model so spaľovacími motormi, vrátane šesťvalcov.

Celkovo Volvo prichádza s troma novými verziami pohonu.