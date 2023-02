Európska únia schválila zákaz nových áut so spaľovacími motormi

Od roku 2035 sa budú predávať iba elektromobily.

Produkcia emisií oxidu uhličitého (CO2) sa pri nových autách musí do roku 2035 znížiť o 100 percent. Znamená to, že o 12 rokov sa prestanú predávať nové autá so spaľovacím motorom.

V utorok o tom rozhodol Európsky parlament, ktorý v rámci balíka Fit for 55 odsúhlasil nové ciele pre emisné normy osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.

Pre automobilový priemysel ide o drastické zmeny, ktoré vyvolávajú vášne a diskusie. Za podporu prísnejších emisných noriem hlasovalo 340 poslancov, 279 bolo proti a 21 poslancov sa zdržalo hlasovania.

Zmiešané názory

„Dnešok je historickým hlasovaním za prechod k ekologickej zmene. Ide o víťazstvo pre naše obyvateľstvo aj našu planétu,“ uviedla po hlasovaní Karima Delliová z výboru pre dopravu a cestovný ruch, ktorá je poslankyňou EP za francúzskych Zelených.

Jan Huitema, hlavný vyjednávač parlamentu a holandský europoslanec, vidí v schválení nariadenia cestu, ako do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

„Toto nariadenie podporuje výrobu vozidiel s nulovými a nízkymi emisiami. Obsahuje ambicióznu revíziu cieľov na rok 2030 a cieľ s nulovými emisiami na rok 2035, ktorý je kľúčový,“ cituje portál europa.eu Huitemu.

Nie všetci sú však nadšení zo zelených cieľov a upozorňujú, o akú ranu pôjde pre automobilový priemysel.