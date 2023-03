Pretekárske monštrum mohlo jazdiť v bežnej premávke. Malý Peugeot 205 oslavuje jubileum

Peugeot 205 sa stal hitom aj mimo Francúzska.

Reklama inšpirovaná Jamesom Bondom či prvý vysokovýkonný diesel v malom aute. Legendárny Peugeot 205 oslavuje 40. narodeniny.

Peugeot 205 dnes patrí medzi autá, ktorých charakteristický dizajn si vieme v mysli vybaviť v priebehu niekoľkých sekúnd. V období svojho príchodu na svet síce išlo len o ďalší malý hatchback, lenže miera, akou 205-ka pomohla Peugeotu štýlovo a dôstojne vstúpiť do 80. rokov, bola obrovská.

Príbeh malej legendy s modelovým označením 205 sa začal písať na prelome 70. a 80. rokov. Vtedy išlo ešte len o prototyp s pracovným názvom Projekt M24, ktorý sa mal stať nástupcom Peugeotu 104, súčasne predávaným aj ako koncernový Talbot Samba a Citroën LN/LNA.

Aj napriek tomu, že vtedajšie modely Peugeotu – 104, 305 a 505 boli medzi francúzskymi motoristami pomerne obľúbené, v iných krajinách sa im preraziť veľmi nedarilo. Peugeot teda prišiel s ambicióznym projektom malého a cenovo dostupného kompaktného auta do mesta aj do terénu, ktorý by odviezol menšiu rodinu a získal medzinárodný úspech.

Keď sa vo februári roku 1983 predstavovala nová 205-ka verejnosti, všetci vedeli, že ak má ísť o úspešný model, má Peugeot čo robiť. V tom istom roku totiž Volkswagen predstavil druhú generáciu konkurenčného Golfu a Renault sa so svojím najlepšie predávaným modelom R5 tiež pomaly pripravoval na príchod druhej generácie.

Pod dnes už ikonický dizajn 205-ky sa podpísali dizajnéri samotného Peugeotu, na čele s Gérardom Welterom. Nový model tak automobilke priniesol viacero dizajnových prvkov, ktoré sa v nasledujúcej dekáde stali pre značku charakteristické. Medzi nimi napríklad predná maska s horizontálne usporiadanými rebrami alebo grafika zadných svetiel známa aj z neskorších modelov.

Naprieč svetom, naprieč odvetviami

Nový Peugeot sa čoskoro stal svetovým autom. Okrem domáceho producenta vo francúzskom Mulhouse sa vyrábal v Španielsku, Čile, na Taiwane a v Iráne, kde sú Peugeoty dodnes veľmi obľúbené. Väčší model 405 sa tam vyrábal dokonca ešte minulý rok.