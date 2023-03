Druhá generácia Mercedesu GLC je skvelým pokračovaním predchodcu (test)

Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC - prehľad základných parametrov Cena od (eur) 57 960 Spotreba výrobca / test (l) 7,7 / 8,8 Objem batožinového priestoru (l) 620 / 1 680 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2 888; 4 716; 1 890; 1 640

Aj keď je kompaktné SUV GLC v ponuke Mercedesu ešte pomerne mladým modelom, stačilo mu to na to, aby sa stalo bestsellerom a jedným z najdôležitejších modelov značky.

Prvá generácia sa svetu predstavila v roku 2015 ako nástupca modelu GLK. Nové označenie model jasne zaradilo ako terénnejšiu alternatívu k populárnej triede C. V segmente so silnou konkurenciou, v podobe modelov ako Audi Q5, BMW X3 alebo Volvo XC60 sa mu podarilo stať najpredávanejším modelom značky, pričom silné predaje si udržal až do konca životného cyklu.

Druhá generácia má ambície nadviazať na úspechy predchodcu. Do neľahkého konkurenčného boja medzi prémiovými SUV však prichádza poriadne pripravená, vybavená pokročilými technológiami a s ponukou siedmich, viac či menej elektrifikovaných motorizácií.

Hoci v ponuke figurujú až tri plug-in hybridy, zatiaľ sme sa osobne zoznámili iba s tradičnejšími naftovými a benzínovými verziami, ktorým asistuje integrovaný štartovací generátor druhej generácie.

Po prvom zoznámení sa stretávame s mild-hybridom aj pri plnohodnotnom týždňovom teste. Tentoraz sme si vyskúšali najlacnejší motor, ktorým je základný benzín verzie GLC 200.

Po dizajnovej stránke pôsobí novinka o niečo elegantnejšie. Spoľahlivo ju spoznáte podľa predných svetiel, ktoré tentoraz presahujú až k mriežke. Modré prvky v nich prezrádzajú príplatkové svetlomety Digital light.

Tá je v prípade testovanej verzie AMG-Line väčšia a zdobí ju vzor z malých trojcípych hviezd. Okrem nej sú súčasťou balíka typické prvky ako agresívnejšie nárazníky, športové prahy alebo lakované lemy blatníkov.