Šéf Renault Slovensko: Ak chceme efektívne znížiť emisie, treba z ciest dostať staré autá

V Slovákoch je stále silno zakorenené vlastníctvo auta.

Automobilky majú za sebou náročné obdobie. Viazne výroba čipov a produkciu výrazne ovplyvnila aj vojna na Ukrajine. Pokojné časy sa stále nečrtajú, pretože automobilový priemysel musí prejsť transformáciou, ktorá má viesť k uhlíkovej neutralite.

„Nie je to ako povedať si, že treba zrušiť plastové slamky. Do polroka sú bez problémov na trhu papierové. Lenže vývoj technológií pri aute trvá roky. Už teraz je jasné, že budeme musieť nielen my, ale aj ostatní výrobcovia, rušiť niektoré modely. Najhoršie je, že Európska únia sa nevie k takýmto zásadným veciam vyjadriť skôr,“ hovorí rozhovore pre SME šéf slovenskej pobočky francúzskej automobilky Renault RICHARD EVANSON.

Aj vlani v automobilovom priemysle pokračovala čipová kríza a navyše sa začala vojna na Ukrajine. Aký bol minulý rok pre značku Renault?

Z môjho pohľadu hodnotím minulý rok ako jeden z najťažších z 27 rokov, čo pracujem v autobiznise. Väčšinou, keď sa objavili nejaké krízy, tak boli predvídateľné a hlavne boli časovo obmedzené. Teraz sme vyšli po dvoch rokoch z covidu, keď sme museli byť veľmi kreatívni v rámci predaja, servisu a služieb, pretože prevádzky museli byť často zavreté.

A keď sme už na začiatku minulého roka dúfali, že bude lepšia dostupnosť vozidiel a že sa kríza s komponentmi upokojí a logistické systémy sa utrasú, tak prišiel konflikt na Ukrajine. Ten zo dňa na deň všetko zmenil, hlavne dodávateľské vzťahy.

Veľa výrobcov fungovalo v Rusku, ďalších sme mali na Ukrajine. Napríklad taká jednoduchá vec, ako tlačidlá na elektrické ovládanie okien vyrábala Dacia v jednom ukrajinskom závode, ktorý bol zničený. Alternatívneho výrobcu sme nemali, a tak nám niekoľko desiatok tisíc áut mesiace stálo nedokončených pre tento chýbajúci malý komponent. A takýchto príkladov bolo viac.

Ako to ovplyvnilo vašu automobilku?

Čo sa týka značky Renault, myslím si, že sme boli ešte viac zasiahnutí vojnou než iné značky. V rámci Ruska sme mali najväčšiu expozíciu, mali sme tam dva plnohodnotné závody, jeden v Togliati, kde sa vyrábala Lada, druhý v Moskve, kde sa vyrábali modely Renault. Niekoľko týždňov pred konfliktom tam dokončili úplne nové výrobné linky, ktoré nikdy nezačali fungovať.

Situácia sa skomplikovala, zrazu sme neboli pre sankcie schopní dovážať komponenty a prestali fungovať logistické cesty. Výroba sa zastavila, takže sme stáli pred rozhodnutím, čo ďalej. S ohľadom na to, že tam máme desiatky tisíc zamestnancov.

Týchto závodov sme sa nakoniec vzdali za jeden rubeľ v prospech dvoch rôznych ruských organizácií. Síce máme opciu, že sa tam môžeme o päť rokov vrátiť, ale pochybujem, že sa ešte budú dať využiť, pretože už budú v úplne inom stave, ako sme ich zanechali.

Mnoho našich zahraničných manažérov tam na začiatku vojny ostalo. Avšak Rusko zaviedlo opatrenia voči obyvateľom štátov Európskej únie, ako odplatu za zavedené sankcie. A to im skomplikovalo ich prácu a život. Čoskoro boli odvolaní a opustili Rusko aj oni. Zo dňa na deň sme tak prišli o top manažment veľkej značky.

Renault v Moskve vyrábal napríklad model Arkana, ten sa od európskej verzie technicky líšil a bol na podvozku Dacie Duster. (zdroj: Renault)

Čo je teraz s výrobnými linkami, ktoré boli úplne nové?

Ostali tam a pokiaľ viem, tak v moskovskom závode obnovili výrobu áut značky Moskvič, ktoré sa tam aj historicky vyrábali. S našimi autami to už nemá nič spoločné. Moskvič ožil vďaka čínskemu partnerovi.