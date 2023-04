Dá sa zachrániť auto, ktoré bolo 16 rokov v rieke? Nadšenci NSX sa pokúsia o nemožné

V aute sa zabývali mnohé živočíchy.

Na svete je mnoho klasických áut, ktoré by stáli za záchranu. Mohli by potom robiť radosť na zrazoch či v múzeu. Nájdu sa však aj kúsky, pri ktorých sa už zdá akákoľvek záchrana beznádejná. A predsa sa niekto do nej pustí.

Jedným takým príkladom, ktorý v uplynulých týždňoch zaujal svet internetu, je renovácia auta, ktoré 16 rokov ležalo v rieke.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Konkrétne ide o športový model Honda NSX, ktorý sa v Severnej Amerike predával v 90. rokoch pod značkou Acura. Išlo o japonskú odpoveď na Ferrari či Lamborghini, no za dostupnejšiu cenu.

Japonské kupé s motorom uprostred sa vyrábalo od augusta 1990 do novembra 2005. Poháňal ho atmosférický vysokootáčkový trojlitrový šesťvalec, ktorý mal najprv výkon 201 kW (274 koní), neskôr už v 3,2-litrovej forme mal 216 kW (294 koní) a výkon posielal na zadné kolesá.