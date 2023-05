Vyskúšali sme prvú Daciu s hybridom a ubytovaním pre štyri osoby (prvá jazda)

Medzinárodnú novinársku prezentáciu tentokrát Dacia zamerala na nový stupeň výbavy Extreme, ktorý však nakoniec nebol najväčším lákadlom. Boli ním dve zaujímavé novinky pre model Dacia Jogger, ktoré sme si vyskúšali ešte pred ich uvedením na trh.

Tou prvou je elektrifikácia v podobe samonabíjateľného full-hybridu. Druhou je rozšírenie doplnkovej výbavy o lôžkovú úpravu v aute a stan s dvoma predsieňami, ktorý sa prichytí o dvere kufra.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ako sa vyhnúť pokutám za emisie?

Jogger si za rok a pol od svojho príchodu vybudoval povesť cenovo dostupného kombi, ktoré vie priestorovo konkurovať aj rivalom z C segmentu. Kým o jeho úspech sa výrobca nemusí obávať, o limitovanie predajov pre flotilové emisie už áno. Inak hrozia pokuty.

Jediným riešením doteraz pre Daciu bolo predávať čo najviac malých elektromobilov Spring, ktoré pomáhajú značke čiastočne sa emisne vykúpiť. Inými slovami, kto chce nové auto so spaľovacím motorom, mal by dúfať, že značka v Európe predá čo najviac elektromobilov, za ktoré má od Európskej únie zelené kredity.

Druhé riešenie ešte len prichádza a je ním uvedenie full-hybridného pohonu. Dacia z neho síce nebude mať zelené kredity (sú len pri emisiách pod 50 gramov oxidu uhličitého na kilometer, teda elektromobily a plug-in hybridy), ale aj tak si pomôže k nižším priemerným emisiám. Prvým modelom, ktorý dostáva hybrid, je práve Jogger.

Dacia Jogger Hybrid prezrádza len malá nálepka na dverách kufra. (zdroj: Peter Kálmán)

Pripomeňme, že jeho predaje sa začali, a zatiaľ stále pokračujú, len s dvoma litrovými preplňovanými trojvalcami TCe. Slabší ECO-G má 74 kW (100 koní) a okrem benzínu vie spaľovať aj LPG, silnejší má 81 kW (110 koní). V oboch prípadoch sú motory kombinované len so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou.

Prvýkrát s pomocou elektriny

Novinkou, ktorá by sa mohla na našom trhu objaviť do konca roka, je motor s označením Hybrid 140. Ide vlastne o návrat 1,6-litrového atmosférického štvorvalca SCe, ktorý bol kedysi v daciách veľmi populárny. No tentokrát už nie je sám. Pomáhajú mu dva elektromotory a systémový výkon hybridného Joggeru je 103 kW (140 koní).