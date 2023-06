Najnovšie BMW radu 5 aj zmrzlinárske Mini. V Danubiane zaparkovali zaujímavé autá

Vozidlá si môže pozrieť aj verejnosť.

Spôsob, ako prezentovať nové autá či veterány, sa mení. Autosalóny sa už stávajú prežitkom, a tak automobilky hľadajú nové cesty, ako sa dostať k obdivovateľom áut a potenciálnym zákazníkom.

BMW preto svoje produkty spojilo s umením. Do galérie Danubiana opäť priviezlo zaujímavé kúsky, ktoré si verejnosť môže v rámci výstavy The Private Collection by BMW pozrieť do nedele 25. júna. Pred návštevou je potrebné sa registrovať.

Najväčším lákadlom je premiéra novej generácie BMW radu 5 vrátane elektrickej verzie i5.

Obe autá majú na Slovensku svoj európsky výstavný debut.

Naživo pôsobí nová päťka elegantnejšie než na prvých záberoch.