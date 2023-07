Škoda Superb s najsilnejším motorom na rozlúčku: Ideálna bodka? (test)

Čoskoro už príde nástupca vyrábaný v Bratislave.

Škoda Superb 2,0 TSI 280 4x4 Style Cena od / verzia od (eur) 35 520 / 47 350 / 53 375 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 8,1 - 8,6 / 7,7 - 8,2 Objem batožinového priestoru (l) 625 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2841; 4869; 1864; 1469

Škoda Superb je auto, ktoré najlepšie symbolizuje prerod českej automobilky za posledných 30 rokov.

Dá sa charakterizovať ako reprezentatívna limuzína strednej triedy, nad ktorou neohŕňajú nos vo firmách a hanbu nerobí napríklad ani vo vládnom konvoji či ako sprievodné vozidlo na Tour de France. A, samozrejme, obľubu si Superb získal aj ako praktické veľké kombi na rodinné dovolenky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže tretia generácia novodobého Superbu je na konci svojho životného cyklu, tak sme si ju vyskúšali v rozlúčkovom teste s najsilnejším benzínovým motorom, aký sa ponúka, a zisťovali, či stojí za to.

Vyrovnaný konkurent

Škoda sa v roku 1991 stala súčasťou koncernu Volkswagen a časť nemeckého manažmentu sa presunula do Čiech. Svoje služobné Volkswageny Passat museli vymeniť za autá od Škody a zrejme sa tomu príliš nepotešili. Najlepšie, čo vtedy bolo k dispozícii, bol Forman Silverline.

Dnes, keď si z Passatu presadnete do Superbu, ani si to nevšimnete. Od budúceho roka to bude platiť dvojnásobne, keďže Passat B9 bude dvojičkou Škody Superb štvrtej generácie. Spoločne sa budú vyrábať v Bratislave na jednej linke.