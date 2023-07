Honda ZR-V oplýva komfortom aj dynamikou, no na niečo zabúda (test)

Gény z Civicu sú presvedčivým argumentom.

Honda ZR-V 2,0 i-MMD Cena od / verzia od (eur) 39 990 / 43 990 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 5,8 / 5,7 Objem batožinového priestoru (l) 390 Rozmery - rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2657; 4568; 1898; 1620

O Honde by sa dalo povedať, že jej novinky neprichádzajú po jednom, vždy ich je naraz viac. Tento rok sú tri a všetky zo sveta SUV. Kým príde elektromobil e:Ny1 a nové CR-V, je v redakčnom teste čas pozrieť sa nový model ZR-V.

So súčasným dizajnom Hondy je to zvláštne. Prvý pohľad na jej nové auto veľa emócií nevyvolá, ale keď ho uvidíte naživo, všetko sa zmení. Platilo to o Jazze, HR-V aj novom Civicu.

Pri ZR-V sme si boli istí, že sa to nepodarí. A predsa.

Je pravda, že jej dizajn nie je prudko nápaditý, ale Honda vás akosi filozofiou, že menej je viac, dostane. Zrazu pochopíte, že to nie je nedostatok fantázie dizajnérov, ale ich zámer.

Trochu Civic a trochu CR-V

Po konštrukčnej stránke má ZR-V prednú časť podvozka z Civicu a zadnú z novej CR-V. Pri európskej špecifikácii to znamená, že vzadu je viacprvková náprava, ale chýba možnosť pohonu všetkých kolies.

Spolu s hybridným ústrojenstvom to trochu limituje praktickú stránku auta, pretože podlaha v kufri je dosť vysoko a ostáva 390 litrov pre batožinu. Oproti konkurentom je, žiaľ, málo a práve veľkosť kufra by mala byť pri tomto modeli dôležitým argumentom.

Neponúka sa ani koncepcia Magic Seats s výklopnými sedákmi v druhom rade známa z Jazzu a HR-V. Zato operadlá sa dajú pekne sklopiť a vznikne rovina s dĺžkou takmer 180 centimetrov. Trochu sme si pri tomto letisku spomenuli na časy, keď sa dal Civic kúpiť aj ako kombi Tourer.

Kufor má objem 390 litrov.

Interiér na prahu prémie

Dojem z nového modelu sa postupne zlepšuje a veľa spraví prvé sadnutie za volant. Hneď zistíte, že ste obklopení kvalitne spracovaným interiérom.

Prístrojová doska má množstvo dielcov z Civicu, ale aj tak nie je rovnaká. Pred spolujazdcom sa navrchu prístrojovky objavuje mäkké čalúnenie a úplne inak je riešený aj stredový tunel.

Tomu ako jedinému môžeme vyčítať, že sa trochu hýbe, keď si oň opriete koleno. Nič však nevŕzga ani nehrkoce, a keď k tomu pridáme dobré odhlučnenie, tak dostaneme príjemne tichého spoločníka.

Honda ZR-V (zdroj: Marek Čepa)

Všetko poruke

Držiaky pohárov sú pred elektronickým ovládaním prevodovky a podložka na bezdrôtové nabíjanie smartfónu sa presunula o poschodie nižšie, pod akýsi most, na ktorom je ovládanie jazdných režimov.

Po stránke ergonómie a používania všetkých funkcií na palube, ktorých veru nie je málo, dnes Honda patrí k tým najlepším. Dvojzónová klimatizácia má svoj panel vrátane klasických otočných ovládačov. Prakticky všetky funkcie viete obsluhovať tlačidlami a aj napriek tomu interiér nepôsobí staromódne alebo preplnene.

Cez menu infotainmentu alebo palubného počítača treba ísť, len keď potrebujete nastaviť jazdné asistenty. A vypnutie jedného otravného nám dalo poriadne zabrať.

Vždy po prekročení povolenej rýchlosti, hoci len o kilometer, sa ozvalo otravné pípnutie. Súvisí s čítaním dopravných značiek a mapovými podkladmi navigácie, čo však občas prinášalo aj situácie, že na ceste bola päťdesiatka, ale auto tvrdilo, že je tam tridsiatka. Samozrejme, nasledovalo karhavé pípanie.

Na jeho deaktiváciu nestačí vypnúť obmedzovač rýchlosti, treba sa na volante preklikať cez menu palubného počítača do limitovač rýchlostí a potom podržať set, aby sa akustické upozornenia vypli.

K ostatným funkciám sme našťastie výhrady nemali, adaptívny tempomat fungoval ukážkovo, rovnako aj udržiavanie v jazdnom pruhu. Na slovenských okreskách si však bez namaľovaných krajníc neporadí a automatické svietenie by mohlo mať rýchlejšie reakcie na rozsvietenie stretávacích svetiel, keď vojdete napríklad do tunela.

Režimy jazdy a elektronická parkovacia brzda sú umiestnené na mostíku, pod ním je bezdrôtové dobíjanie smartfónu.

Otáčajú sa za tichom

Honda ZR-V sa v Európe ponúka jedine s full-hybridným pohonom e:HEV. Na rozdiel od menšieho modelu HR-V je tu použitý väčší motor z Civicu a CR-V. Tento fakt vytvára dosť výrazný rozdiel pri diaľničnom jazdení.