Odborník na cestné povrchy: Asfalt v Poprade a v Dunajskej Strede nemôže byť rovnaký

Najviac trpia cesty II. a III. triedy.

Vonku je 33 stupňov Celzia, no teplomer na diaľnici ukazuje, že vozovka má až 55 stupňov. Veľké čierne plochy sú rozpálené, ale netopia sa. Koľajam či roletám na cestách zabráni len správny technologický postup pri rekonštrukcii.

„Je to ako u lekára. Aj on potrebuje pred stanovením diagnózy vykonať rôzne vyšetrenia. Rovnako to je aj pri diagnostike vozovky. Pokiaľ sa zistia povrchové chyby, teda strata drsnosti, nerovnosť povrchu a podobne, stačí odstrániť degradovanú obrusnú vrstvu. No keď je už vozovka po životnosti a stratila prevádzkovú výkonnosť, len výmena obrusnej vrstvy nepomôže," hovorí RÓBERT KOVÁCS, odborník na vozovky a konateľ spoločnosti VUIS – Cesty, ktorá sa zaoberá certifikáciou, výskumom a diagnostikou v cestnom stavebníctve.

Čo sa v rozhovore dozviete Ako sa zmenili asfaltové povrchy.

Na aké teploty a záťaž sú asfaltové cesty stavané.

Ako sa dá predísť vytvoreniu koľají a roliet.

Čo ničí slovenské cesty.

Či je asfalt vyhovujúci materiál.

V čom má svet pred Slovenskom náskok.

Ako tlačí ekológia na rekonštrukciu ciest.

Ako sa zmenili zmesi pre asfaltové koberce v uplynulých rokoch alebo desaťročiach?

Najvýznamnejšou zmenou posledných rokov je rozšírenie použitia polymérom modifikovaných asfaltových spojív. Štandardne sa vozovka na cestných komunikáciách skladá z obrusnej, ložnej a podkladovej vrstvy.

Pridaním modifikovaného spojiva do obrusnej a ložnej vrstvy vozovky sa stávajú odolnejšími proti klimatickým účinkom, teda v lete proti vysokým teplotám a v zime proti mrazu. A takisto sa predchádza vyjazdeniu koľají.

Dnes sa už dámam podpätky lodičiek nezabárajú do rozpáleného asfaltu. Prečo?

Uvedený fenomén vymizol najmä pre cenu asfaltového spojiva. Kým v minulom storočí sa pohybovala cena jednej tony asfaltového spojiva do sto eur, dnes atakuje hranicu 500 eur.

Najmä na chodníky sa totiž v minulosti používali liate asfalty, v ktorých sa percento asfaltového spojiva pohybovalo na úrovni okolo 7,5 percenta. Dnes sa už používajú iba na ochranu izolácií mostných objektov.

V súčasnosti sa na chodníky používajú klasické asfaltové zmesi, v ktorých je obsah asfaltového spojiva zhruba okolo šiestich percent.

Uvedená zmena znamená, že takzvaný liaty asfalt sa znížením podielu asfaltového spojiva stáva štandardnou asfaltovou zmesou, ktorá sa zhutňuje pomocou cestných valcov.

Na aké teploty a akú záťaž sú súčasné asfaltové zmesi stavané? Koľko musí byť v stupňov, aby sa asfalt začal topiť či mäknúť? Napríklad na diaľnici, ale aj v meste.