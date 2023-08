Prečo je ľuďom z elektromobilov zle? Na vine nie je ich vysoká cena

Výrobcovia sa snažia problém eliminovať.

V automobilovom svete je v uplynulých mesiacoch asi len jediná téma, o ktorej sa vášnivo a zo všetkých strán diskutuje - elektromobily.

Pre emisné kvóty a životné prostredie musia automobilky meniť spaľovacie motory za batérie. Také autá sú stále veľmi drahé, zákazníci riešia aj diskutabilný dojazd či nedostatočnú sieť nabíjacích staníc.

A aby toho nebolo málo, objavila sa aj nová téma - prečo býva ľuďom z elektrického auta nevoľno. Cynik by povedal, že za to môže jeho cena. No pravda, je niekde inde.

Hoci si ľudstvo celé 20. storočie zvykalo na cestovanie osobným automobilom, stále sa nájdu takí, ktorí cestovanie fyzicky zle zvládajú.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V minulosti za to mohli napríklad aj pridružené faktory ako výpary benzínu z motora, ktoré v horúcom počasí strpčovali posádke pri cestovaní život.

Teraz býva ľuďom zle paradoxne aj v najmodernejších elektromobiloch. Zisťovali sme, aké sú dôvody a či sa im dá predchádzať.

Riešia emisie, nie vracanie

Podľa odborného portálu The Conversation býva v aute pravidelne zle štvrtine až tretine pasažierov, nevoľnosti z jazdy sa objavujú u 60 až 70 percent pasažierov.

Dôvod nevoľností je pritom na prvý pohľad ľahko vysvetliteľný. Cestujúci totiž, na rozdiel od vodiča, nemajú takú schopnosť predvídať trajektórie a pohyby vozidla. Tieto sily potom negatívne vplývajú na telo.

Aj preto sa často stáva, že zle príde pasažierovi na zadnom sedadle, alebo keď sa namiesto sledovania cesty pozerá do knihy či na obrazovku.