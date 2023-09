Test SsangYongu Torres: Len zaujímavý dizajn alebo aj dobré auto?

Dojem zásadne nekazí ani vyššia spotreba.

SsangYong Torres 1,5 Turbo GDI 163 6AT Premium Cena od / verzia od (eur) 27 990 / 37 690 Spotreba WLTP výrobca / test (l) 9,1 / 9,2 Objem batožinového priestoru (l) 703 Rozmery – rázvor, dĺžka, šírka, výška (mm) 2680; 4700; 1890; 1720

Značka SsangYong nás tento rok prekvapila hneď dvakrát. Najprv až nečakane rýchlym ohlásením a príchodom nového modelu na trh a teraz aj dojmami zo samotného testu novinky Torres. V segmente väčších kompaktných SUV je navyše k dispozícii za celkom zaujímavú cenu.

Zhruba 80 percent ľudí, ktorí sa počas testu pristavili a zaujímali sa o auto, ani netušili, o akú značku ide. Nečudujeme sa im. Logo výrobcu vpredu nie je, čo už naznačuje prechod z názvu SsangYong na KG Mobility alebo len skrátene – KGM.

Prečo spredu vyzerá ako Jeep?

Predná maska navyše pripomína skôr moderný Hummer alebo Jeep. Súvislosť s druhou menovanou značkou nie je úplne náhodná. Aj keď Jeep so SsangYongom už celé desaťročia nemá nič spoločné, ale začiatky kórejskej značky áno.

Tie totiž siahajú do 50. rokov minulého storočia, keď predchodca značky SsangYong vyrábal licenčne americké Jeepy Willys pre armádu počas Kórejskej vojny.

Neskôr sa z ázijského Jeepu stal SsangYong Korando. Vtedy už priemysel v krajine rýchlo napredoval a značka exportovala štýlový off-road aj na zahraničné trhy. V 90. rokoch prerazila aj na Slovensku s modelom Musso.

Toľko vysvetlenie, prečo dnes Torres vyzerá spredu ako Jeep.

SsangYong Torres je po dlhom čase prvý model značky s pekným aj nápaditým dizajnom. (zdroj: Marek Čepa)

Na prvý pohľad sa nezdá, ale veľkostne ide o konkurenta pre Škodu Kodiaq, veď na dĺžku má Torres 4700 mm, teda o tri milimetre viac ako známe české SUV. Tak ako Kodiaq technicky vychádza z menšieho Karoqu, aj Torres má pôvod v menšom Korande.

Rázvor kolies majú Korando aj Torres takmer rovnaký, rozdiel je len päť milimetrov, ale novinka má väčší kufor s objemom až 839 litrov, respektíve 703 litrov s rezervným kolesom pod podlahou.

Zozadu pritom Torres evokuje, že by rezerva mohla byť aj zvonku na dverách kufra, kľučka umiestnená vpravo sa tvári, že dvere otvárate do boku, no v skutočnosti idú klasicky hore.

Na aute je viacero milých detailov s odkazom na off-roadovú minulosť a môžeme konštatovať, že po dlhej dobe dostal SsangYong nápaditý a pekný dizajn, z ktorého sa už okoloidúcim nebudú ježiť vlasy. Na to postačí spomenúť si na modely Actyon a Rodius.

Kufor má objem 703 litrov a krycia roletka sa dá šikovne odložiť pod podlahu. (zdroj: Marek Čepa)

Tri obrazovky a každá iná