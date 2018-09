Peugeot Rifter budú rodiny milovať aj vďaka cene

Zatiaľ čo Renault stále špekuluje, či obetuje Daciu Dokker, aby opäť vzbudil záujem o Renault Kangoo, jeho súper PSA Peugeot Citroen využil príležitosť a tento rok predstavil tretiu generáciu svojej šikovnej malej dodávky.

Výsledkom je vlastne hneď trojica nových dodávok - Citroen Berlingo, Peugeot Rifter a Opel Combo. Po prvej jazde s Berlingom v okolí Paríža, sme si vyskúšali jeho súrodenca od Peugeotu, ktorý sa na začiatku septembra začal predávať už aj na Slovensku.

Peugeot Rifter patrí do kategórie minivanov, do ktorej sa infiltroval ešte pod názvom Partner cez malú pracovnú dodávku v roku 1996. Skutočnosť, že pre automobilku nie je problém odvodiť od dvojmiestnej dodávky aj rodinnú verziu, drží tento sympatický segment pri živote. O pravých MPV sa to už bohužiaľ nedá povedať, tie vo veľkom nahrádzajú SUV.

Že malá rodinná dodávka dokáže obstojne suplovať luxusnejšie minivany, sme sa presvedčili na kľukatých cestách v okolí Monaka, počas spoločnej prezentácie s novým Peugeotom 508.

(zdroj: Peugeot)

V päťmiestnej verzii meria Rifter 4403 milimetrov a je pripravený ťažiť zo svojej pestrej ponuky. Môžete ho mať po novom aj v predĺženej sedemmiestnej verzii Long alebo s nastaviteľnou trakciou Grip Control.

Kto má horší prístup na chalupu, bude mať čoskoro k dispozícii nefalšovanú verziu s pohonom 4x4 od francúzskej firmy Dangel. Ak vás nebaví manuálne radenie alebo vyžadujete trochu štýlu, aj vtedy má Rifter riešenie.

Všestranný sympaťák

Dizajn auta je účelový a napriek tomu celkom príjemný. Predná maska sa nám v zo všetkých troch súrodencov najviac pozdáva. Neexperimentuje toľko, ako Berlingo a nie je ťažkopádna ako pri Combe.

Menší ošiaľ z SUV sa nevyhol ani tejto kategórii. Lemy blatníkov a spodná časť dverí sú oplastované, vďaka čomu auto pôsobí robustnejšie.