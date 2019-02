Minúta po minúte: Mlynské nivy uzavreli, na obchvate sa tvoria kolóny

Dopravná situácia je zatiaľ až prekvapivo pokojná.

17. feb 2019 o 19:04 (aktualizované 18. feb 2019 o 9:13) Peter Kálmán

Upchaté sú zatiaľ zjazdy na Bajkalskú a na Gagarinovu

V Bratislave platia rozsiahle dopravné obmedzenia.

Pozrite si manuál, ako zvládnuť kritické úseky.

Uzávery platia na Mlynských nivách a križovatke Prievoz.

Mesto odporúča hromadnú dopravu.

Dopravnú situáciu v Bratislave sledujeme minútu po minúte:

9:09 Po deviatej je výraznejšia kolóna na Záhradníckej v smere do centra a na Svätoplukovej.

Kolóna áut na Záhradníckej. (zdroj: Marek Poracký)

8:58 Pozor na jazdu v pravom pruhu na Gagarinovej. Ten síce nie je označený ako bus pruh, ale osobné autá v ňom majú zakázané jazdiť pokiaľ sa nechystajú odbočiť.

Jazda v pravom pruhu je na Gagarinovej pre osobné autá zakázaná. (zdroj: Peter Kapitán)

8:41 Nehoda na Landererovej je už odstránená, doprava je v tomto úseku v smere do centra plynulá.

8:23 Najväčšie komplikácie spôsobuje vodičom odbočenie z Prístavného mosta na Bajkalskú. Kolóny sa tvoria už od Lafranconi po celej Einsteinovej. Na Prístavnom moste vodiči, ktorí chcú zísť na Bajkalskú stoja v odstavnom pruhu. Ďalej je už obchvat smerom k letisku prejazdný bez obmedzení.

8:12 Po uzavretí rondelu pod Prístavným mostom slúži vodičom križovatka Bajkalská - Prievozská na otáčanie, ak sa chcú dostať na Slovnaftskú, ale aj na Prístavnú do centra.

Kolóna na Bajkalskej po uzavretí rondelu pod Prístavným mostom. (zdroj: Peter Kapitán)

8:08 Situácia je zatiaľ na cestách až prekvapivo dobrá. "Ved to vyzerá lepšie, ako v normálny pracovný deň," smejú sa policajti na križovatke Bajkalská - Gagarinova. Žiaden kolaps sa sa zatiaľ nekoná. Problém by mohol nastať jedine v prípade, že by sa niekde stala nehoda. Premávka je krátko po ôsmej pomalá, ale plynulá.

8:01 Na Landererovej v smere do centra sa pri Panorama City zrazili tri autá, začínajú sa tvoriť kolóny od Košickej.

7:54 Z Páričkovej bola vylúčená statická doprava a vjazd majú povolený len vozidlá hromadnej dopravy.

Páričkova je prejazdná iba pre vozidlá MHD. (zdroj: Boris Vanya)

7:50 Rožňavskú a Trnavskú obmedzenia nepoznačili, doprava je plynulá, zdržanie len 5 minút.

7:45 Uzavretie Mlynských nív zatiaľ výraznejšie komplikácie v doprave nespôsobilo, ale treba sa pripraviť na 15-minútové zdržanie na Záhradníckej.

Ranný pohľad na uzavreté Mlynské nivy. (zdroj: Jozef Jakubčo)





7:33 Po prvých dňoch zmien sa vodiči sťažujú na zlú viditeľnosť vodorovného dopravného značenia na Gagarinovej. Zamaľované pôvodné čiary sa v tme lesknú a vodičov mýlia. Slabo označené sú tiež záchytné parkoviská Cintorín Vrakuňa a Baltská.



7:25 Zjazdy z obchvatu na Bajkalskú sa upchávajú v oboch smeroch kvôli zipsovaniu pri OBI. Kolóna už siaha po Einsteinovu.

Situácia na Prístavnom moste pri zjazde na Bajkalskú o 7:20. (zdroj: Panorama.sk)





7:18 Zdržanie na starej seneckej ceste je na 35 minút, kolóna sa tvorí aj pri Zlatých pieskoch v smere do centra a na Ivánskej ceste. Bežná ranná kolóna sa vlečie z Vajnor, autá stoja aj na Račianskej a na Pražskej.



7:05 Doprava na obchvate postupne hustne, kolóna sa tvorí od Prístavného mosta po Letisko M.R. Štefánika. Zdržanie je do 20 minút.



7:01 Pozrite si, ako sa dopravným obmedzeniam museli prispôsobiť linky metskej hromadnej dopravy.



6:53 Dopravné obmedzenia sa zatiaľ najvýraznejšie prejavujú na Gagarinovej v smere do mesta. K autám idúcim od Vrakune a od Podunajských Biskupíc sa pridávajú aj vodiči, ktorí schádzajú z obchvatu. Zdržanie na Gagarinovej pred odbočením na Tomášikovu je vyše 15 minút.



6:44 Hoci Magistrát sľuboval online kamery na svojej web stránke, je tam iba kamera z Dunajskej Lužnej. Viac kamier sledujúcich aktuálnu dopravnú situáciu preto nájdete na Facebooku polície Bratislavského kraja.







6:35 Pri jazde v pravom pruhu na Gagarinovej, Prievozskej aj Bajkalskej hrozí vodičom osobných áut pokuta. Pruhy sú vyhradené pre vozidla metskej hromadnej dopravy a pre nákladné autá. Vodiči osobných áut do pravých pruhov môžu vojsť len pred odbočovaním.



6:30 Privádzač z Prístavného mosta na Bajkalskú sa v smere od Petržalky začína plniť, zdržanie je zatiaľ 5 minút.



6:18 Už krátko po šiestej začína doprava v meste hustnúť. Na Gagarinovej sa tvoria kolóny od privádzača D1 po Tomášikovu.

6:15 Linky mestskej hromadnej dopravy číslo 75, 201, 202, 212 a X72 a premávajú od dnes zadarmo na celej trase. Magistrát chce takto motivovať obyvateľov, aby presadli z áut do autobusov a trolejbusov. Doprava zadarmo na týchto linkách potrvá do konca marca.



6:00 Kolóny sa už tradične začínajú tvoriť v okolitých obciach Bratislavy, zdržanie vyše 10 minút hlási Ivanka pri Dunaji, Most pri Bratislave aj Dunajská Lužná.

Viac informácií: Na webe www.zvladneme.to bude fungovať online prenos z kamier.

Od pondelka bude k dispozícii aj informačná linka 0800 242 000.

5:55 V rámci dopravných zmien by si vodiči mali dať pozor na kolízne miesta. Tým hlavným je spájanie privádzačov z obchvatu na Bajkalskú.

Autá idúce po D1 od letiska, ale aj z Petržalky, sa pri OBI radia do jedného pruhu.



5:35 Prvé kolóny sa začínajú tvoriť medzi Dunajskou Lužnou a Rovinkou, kde kamióny a nákladné autá idú krokom.



5:20 Situácia na cestách v Bratislave je zatiaľ pokojná.



Dopravné obmedzenia súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy.

V prípade Mlynských nív pôjde o obmedzenia rádovo v mesiacoch a pri D4 a R7 v rokoch.

Magistrát i polícia upozorňujú, že Bratislavu čaká náročné obdobie, ktoré si bude vyžadovať veľa trpezlivosti.