Za volantom: Čo znamená, že výstavba Višňového sa zastavila?

Štát so stavbármi rozviazal zmluvu.

15. mar 2019 o 6:46 Marek Poracký

Najprv to bol rok 2005, neskôr 2010, potom sa to posunulo na rok 2017. Nakoniec nebude ani tento rok, ako to naposledy plánoval exminister dopravy Ján Počiatek zo Smeru.

Výstavba viac ako sedem a pol kilometrového tunela Višňové sa začiatkom roka úplne zastavila. Čo tento krok bude znamenať pre vodičov, ktorý týmto úsekom prechádzajú? A prečo sa na Slovensku dlho stavajú diaľnice?

Marek Poracký sa aj na tieto otázky pýtal Jána Kovalčíka, analytika mimovládneho inštitútu INEKO.

Takmer 70 nových modelov s elektrickým pohonom miesto skôr plánovaných 50 modelov. To v najbližších desiatich rokoch plánuje uviesť nemecký automobilový koncern Volkswagen, ktorého súčasťou sú napríklad značky Audi, Porsche, Seat, či Škoda. Spoločnosť očakáva, že do roku 2028 vyrobí celkom 22 miliónov elektromobilov, ktoré sú založené na vlastných platformách. Nemecká automobilka vyrába svoje autá aj v Bratislave. Z elektrických áut ide o Volkswagen e-UP, z hybridov Volkswagen Touareg.

Nemecká značka Volkswagen zruší do piatich rokov do sedem tisíc pracovných miest po celom svete. Stať by sa tak malo do konca roku 2023. Ide o súčasť väčšieho procesu znižovania nákladov. Firma ich chce znížiť takmer o šesť miliárd eur ročne. K znižovaniu počtu miest nedôjde formou prepúšťania, ale cez odchod do penzie. Slovenský závod bratislavského Volkswagenu už skôr oznámilo, že z jeho závodu odíde približne tri tisíc pracovníkov.

Výrobu svojich áut v Európe ukončí ďalšia automobilka z Japonska. Po tom, čo tento krok len nedávno oznámila značka Honda, tentoraz ide o luxusnú značku Infiniti, ktorá spadá do koncernu Nissanu. Dôvodom sú nenaplnené očakávania v snahe konkurovať nemeckým prémiovým značkám a prísnejšie emisné normy. Ďalšie investície do Infiniti nie sú podľa Nissanu rentabilné a značka sa chce orientovať na trhy v Číne a USA. Značka autá v Európe vyrába o roku 2008 vo Veľkej Británii.

Talianska automobilka Fiat otáča. Po novom zvažuje, že vozidlá s naftovým motorom bude vyrábať aj po roku 2022. Stane sa tak v tom prípade, ak sa ukáže, že o tieto autá bude záujem. Spoločnosť, ktorá má v portfóliu značky Jeep, Fiat, Ram, Alfa Romeo a Maserati, chcela zrušiť možnosť naftového motora v rámci plánu vyšších investícií do elektromobilov. Pri niektorých model tento variant ponechá, ak by ukončenie výroby dieslových áut malo znamenať výrazný pokles tržieb automobilky.

Americká automobilka Tesla ukázala svoj nový Model Y. Veľkosťou je podobný Modelu 3, no tvarom karosérie pripomína skôr pripomínať Model X. Tesla Y sa začne predávať až v auguste 2020 a tomuto termínu bude predchádzať dvojmesačná výroba overovacej série. Predpokladá sa, že oproti Modelu 3 bude Y o desať percent drahší.

