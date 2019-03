Fisker chystá elektrické SUV, ktoré cenou porazí Teslu

Funkčný prototyp predstaví ešte tento rok.

20. mar 2019 o 9:29 Peter Kálmán

LOS ANGELES. Americká značka Fisker dáva po roku o sebe opäť vedieť a ohlasuje zmenu plánov. Zatiaľ čo na minuloročnom veľtrhu CES ukázala koncept Fisker Emotion ako konkurenta pre Teslu S, teraz tento projekt odkladá na neskôr a berie si na mušku populárnejší typ karosérie.

Zakladateľ značky, vizionár a dizajnér Henrik Fisker sa totiž rozhodol, že skôr do výroby pošle elektrické SUV, ktoré má byť rivalom pre nedávno predstavenú Teslu Y. Tromfom má byť v tomto prípade nižšia cena, ale podobné parametre.

Cena na domácom trhu v USA by mala začínať v prepočte pod 35-tisíc eur a dojazd na jedno nabitie dosiahne takmer 500 kilometrov. Okrem informácie, že auto bude mať kapacitu batérie minimálne 80 kWh, toho Fisker o parametroch zatiaľ veľa neprezradil.

Premiéra v roku 2021

Elektromobil by mal stáť na 22-palcových kolesách a v ponuke bude pohon zadnej nápravy alebo všetkých kolies.Výrobca hovorí o modernom interiéri z kvalitných materiálov a, ako inak, veľkou obrazovkou. Funkčný prototyp by mal byť hotový do konca roka, zatiaľ je známa iba prvá skica.