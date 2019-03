Fiat 128, ktorý určoval automobilové trendy, oslavuje päťdesiatku

V roku 1970 získal titul Auto roka.

28. mar 2019 o 12:27 ČTK

RÍM, PRAHA. Talianska továreň Fiat predstavila pred polstoročím automobil, ktorý predbehol konkurenciu a ukázal, akým smerom sa bude uberať automobilový priemysel v ďalších dekádach.

Model 128, ktorého uvedenie od 29. marca 1969 sprevádzala mohutná televízna aj rozhlasová reklama, totiž ponúkol vpredu naprieč uložený motor, poháňajúci predné kolesá. A to v čase, keď väčšina konkurencie stále trvala na klasickom poňatí s motorom vpredu a pohonom zadnej nápravy.

Za vývoj "stodvadsaťosmičky", ktorá vo výrobnom programe nahradila už trochu obstarožný Fiat 1100, zodpovedal šéfinžinier Dante Giacosa a výraznú úlohu zohral tiež konštruktér pohonnej jednotky Aurelio Lampredi.

Úplne nová tisícstovka s rozvodom OHC poháňaným ozubeným remeňom dostala hliníkovú hlavu alebo nastavovanie ventilovej vôle podložkami. Vďaka umiestneniu motora naprieč mal tiež Fiat 128 ako jeden z prvých veľkosériových automobilov elektricky poháňaný ventilátor chladiča.

Od vylepšení k titulu Auto roka 1970

Taliani síce neprišli ako prví s riešením "všetko vpredu" - už medzi vojnami sa vyrábal Citröen Traction Avant - ani uložením motora s prevodovkou vpredu naprieč - podobné riešenie použil o desať rokov skôr Alec Issigonis pre svoje Mini.

Pri Fiate 128 sa však konštruktérom z Turína podarilo dotiahnúť túto koncepciu takmer k dokonalosti.

Nový fiat bol v porovnaní s konkurenciou svižný, vďaka chýbajúcemu tunelu pre hriadeľ tiež ponúkal pri kompaktných rozmeroch pomerne veľkorysý vnútorný priestor.

Fiat 128 Rally (1972-1974) (zdroj: Fiat)

Giacosa, ktorý sa preslávil prácou na Fiate 600 a 500, mohol pri navrhovaní modelu 128 vychádzať so skúseností, ktoré taliansky koncern nazbieral u sesterskej značky Autobianchi.

Prečítajte si tiež: Fiat Tipo má 30 rokov. Preslávila ho moderná technika aj rýchla korózia

Tá už od roku 1963 vyrábala malú Primulu, na ktorej si Turínska automobilka vyskúšala naprieč umiestnený motor s pripojenou prevodovkou aj s tým súvisiace rôzne dlhé hnacie hriadele.

Malý sedan bol pritom nadmieru úspešný, v ankete o európske Auto roka sa v roku 1965 umiestnil na druhom mieste.

Ešte lepšie sa však v roku 1970 viedlo Fiatu 128, ktorý európski motoristickí novinári vyhlásili najlepším vozidlom roka. Druhé vtedy skončilo Autobianchi A112 (menší "bratranec" z talianskeho koncernu, používajúci rovnakú techniku), tretie miesto potom patrilo Renaultu 12, ktorý sa stal predlohou pre dlhovekú rumunskú Daciu 1300.

Dlhý život v rôznych podobách

Dlhá kariéra čakala aj na "stodvadsaťosmičku" , ktorá sa okrem rodného Talianska zaslúžila o motorizáciu rady ďalších krajín nielen v Európe, ale aj Amerike či Afrike.

V Taliansku sa Fiat 128 prvej generácie (podľa dobovej reklamy to bol automobil, ktorý pre súkromné ​​jazdy využíval aj slávny Enzo Ferrari), vyrábal do roku 1976. Potom prišla na trh modernizovaná verzia, ktorá sa odlišovala napríklad hranatými svetlami, plastovými nárazníkmi a palubnou doskou.

Fiat 128 (1969-1972) (zdroj: Fiat)

Okrem štvordverového sedanu sa vyrábalo aj trojdverové kombi Familiare (po modernizácii Panorama) alebo dvojdverová verzia Rally. Vedľa tisícstovky sa pod kapotou objavil aj väčší motor s objemom 1290 kubíkov.

Technika z modelu 128 sa objavila aj vo dvojici úspešných športových vozidiel. Prvé, konzervatívnejšie pôsobiace, sa volalo Fiat 128 Coupé (neskôr dostalo výklopný zadok a názov Fiat 128 3P).

Motor a ďalšie mechanické časti používal tiež exoticky pôsobiaci Fiat X1 / 9 s motorom umiestneným uprostred, ktorý sa v továrňach Fiat a neskôr Bertone vyrábal až do roku 1989. Pôvodnú "stodvadsaťosmičku" tak športiak úspešný aj v Spojených štátoch prežil o šesť rokov.

Prečítajte si tiež: Malý Fiat 500 oslavuje šesťdesiatku vo veľkom

Ešte dlhšia kariéra čakala Fiat 128 a odvodené modely v Južnej Amerike alebo Juhoslávii, respektíve Srbsku. V Argentíne, kde vznikalo aj v Európe neznáme päťdverové kombi, však skončili s výrobou na začiatku 90. rokov.

Srbská továreň Zastava produkovala päťdverový hatchback, predstavený v roku 1971, až do roku 2003. Srbi naviac vyrábali aj menšie množstvo verzií sedan, ktoré prakticky do konca výroby modelu s výklopnou zadnou časťou vyvážali na montáž do Egypta.