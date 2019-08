Toyota Corolla v novej generácii spája krásu so spoľahlivosťou (test)

Toyota Corolla Hatchback 1,8 Hybrid Základná cena / Verzia od (eur) 18 900 / 21 600 Spotreba kombinovaná, výrobca / test (l) 3,5 / 4,7 Objem batožinového priestoru (l) 361 Rozmery - rázvor; dĺžka; šírka; výška (mm) 2 640; 4 370; 1 790; 1 435

Toyota Corolla je posledné mesiace pravidelným návštevníkom našej redakčnej garáže. Vo svojej dvanástej generácii, ktorá v nižšej strednej triede nahrádza model Auris, totiž prichádza hneď s tromi druhmi karosérie.

Ako prvý sa nám do rúk dostal cenovo najvýhodnejší sedan. Pod kapotou mal atmosférický 1,8-litrový benzínový motor, ktorému pomáhal elektromotor napájaný z nikel - metal hybridového akumulátora, uloženého pod zadnými sedadlami.

O pár týždňov neskôr, sme mali možnosť vyskúšať aj praktickejšiu verziu kombi, s najsilnejšou pohonnou jednotkou. V tomto prípade išlo o atmosférický benzínový dvojliter, ktorý pracoval v spolupráci s elektromotorom napájaným z lítiovo-iónového akumulátora.

No a do tretice k nám na test dorazila aj najštýlovejšia verzia hatchback. Má síce najkratší rázvor, no oplýva najväčším sexepílom. Poháňa ju podobne ako sedan slabšia z dvojice hybridným sústav, ale spolieha sa na drahšiu lítiovo-iónovú batériu.

Najmenšia Corolla nás svojim výzorom očarila. Od hybridnej sústavy s kombinovaným výkonom 122 koní sme už vedeli čo očakávať, avšak počas týždňového testu sme boli neraz príjemne prekvapení.

Atraktívna aj pre mladých

Toyota Corolla je celosvetovo najpredávanejšie auto a tento titul si istotne zaslúži. Vždy bola spoľahlivá, cenovo dostupná a ponúkala relatívne bohatý vnútorný priestor. V predošlých generáciách jej však často chýbal príťažlivejší dizajn.